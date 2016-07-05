اقدامات گروه های تروریستی در حلب و ادلب جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای ارتکاب جنایات توسط گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا، ترکیه، عربستان و قطر در شهرهای ادلب و حلب سوریه را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش این سازمان تاکید کرده است که ارتکاب جنایت از سوی گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا، ترکیه، عربستان و قطر در استان های حلب و ادلب و همچنین اقدام این گروه ها به آدم ربایی، شکنجه و کشتار غیرقانونی جنایت جنگی است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: امروز گروه های مسلح در حلب و ادلب برای انجام جنایات جنگی و همچنین نقض قوانین بشردوستانه دارای آزادی کامل هستند و بر همین اساس بسیاری از مردم در شرایط ترس و نگرانی به سر می برند.

سازمان عفو بین الملل همچنین از کشورهای حامی تروریسم درخواست کرده که انتقال سلاح به گروه های تروریستی و حمایت از آنها را متوقف کنند. به علاوه بیان کرده که گروه های تروریستی نورالدین الزنکی، الجبهه الشامیه و الفرقه ۱۶ در استان حلب و همچنین جبهه النصره و احرار الشام نیز در ادلب اقدام به آدم ربایی و شکنجه افراد کرده اند.