به گزارش خبرگزاري"مهر"، جزئيات كامل جوابيه شركت نفت فلات قاره ايران در پي مي آيد:

1- آنچه را كه خبرنگار محترم خبرگزاري مهر، تحرير نموده است ، اساسا بر مبناي نظرات و ديدگاههاي شخصي ايشان بوده است و نمي توان همه موارد ذكر شده را مستند و منطبق بر واقعيت هاي موجود در خارك دانست. (مضافا اينكه جزيره خارك در ارزيابي دولت نيز جزء مناطق محروم محسوب گرديده است).

2- در رابطه با كمبود آب نيز اين شركت به دليل عدم انجام تعهدات مجتمع پتروشيمي كه متولي تامين آب شركت نفت فلات قاره مي باشد، با مشكل شديد كمبود آب خصوصا در فصل تابستان مواجه مي باشد به نحوي كه در اين فصل آب مصرفي بصورت جيره بندي استفاده مي شود. با اين وصف اين شركت حتي المقدور از سهميه متعهد شده خود براي تحويل 100 متر مكعب آب به شهرداري جهت استفاده اهالي بومي دريغ نورزيده است.

3- در خصوص مسئله اعتياد، شركت نفت فلات قاره در راستاي اهداف و سياست هاي وزارت نفت با برنامه ريزي ها و دستورالعمل هاي موجود و با تلاشي همه جانبه اقدام به اجراي برنامه "كميته بهزيستي محيط" جهت ريشه كني اين معضل نموده است . تمامي افراد بيمار شناسايي شده اند كه ضمن پيگيري و تشويق ايشان، خوشبختانه تعدادي از آنان اقدام به ترك سيگار و مواد مخدر نموده اند كه جوايزي چون (سكه بهار آزادي) نيز به اين افراد اهداء گرديده است البته اين امر انشاءالله تا ريشه كني كامل ادامه خواهد يافت.

4- اين شركت جهت كمك به اهالي ، سابقا با اختصاص يك فروند شناور مسافربري (شناور طلوع) بصورت هفته اي 2 نوبت اهالي بومي را از خارك به بوشهر و بالعكس ترابري مي نمود كه اينك با بكارگيري شناور گوهر توسط عمليات عمومي و تقبل بخشي از هزينه هاي آن (هزينه 30 صندلي در روز) اين كار صورت مي پذيرد.

5- قابل ذكر است پس از بازديد هيئت دولت از استان بوشهر و خصوصا جزيره خارك اقدامات بسيار مطلوبي صورت پذيرفته كه طي يازدهمين سفر استاندار محترم بوشهر به جزيره، از مساعدت هاي بي دريغ شركتهاي نفتي موجود درخارك براي كمك به اهالي بومي، تقدير و تشكر گرديده و بنا به اظهار وي اهالي خارك در آينده اي نزديك شاهد گسترش چشمگير خدمات رساني خصوصا از محل بودجه 2 درهزار وزارت نفت خواهند بود.

6- به منظور بهره مندي و رفع مشكل اهالي بومي در خصوص استفاده از شبكه هاي صدا وسيما، شركت نفت فلات قاره با تقبل كليه هزينه ها اقدام به نصب دستگاهها تقويت امواج 5 شبكه تلويزيوني سيماي جمهوري اسلامي نموده است.

7- تخريب مسجد فرسوده ونامطلوب جزيره و احداث يك باب مسجد نوساز و بسيار مناسب همراه با تجهيزات و لوازم مربوطه نظير كتابخانه وكلاس هاي مجهز به رايانه جهت استفاده اهالي بومي توسط شركت نفت فلات قاره كه هزينه اي بالغ بر 600 ميليون تومان به آن اختصاص داده شد.

8- وزارت نفت جهت هماهنگي و برنامه ريزيهاي اصولي اقدام به تشكل مديريت عمليات عمومي خارك نموده تا قادر باشند به صورتي منظم وحساب شده از طريق شركتهاي نفتي به اهالي بومي جزيره خدمات رساني نمايند. خوشبختانه اززمان شروع فعاليت تا كنون خدمات شايان و چشمگيري را به اتمام رسانيده و يا درحال اجرا مي باشد به طور مثال، اجراء پروژه سيستم فاضلاب دستگاههاي آبسازي، نصب ژنراتورهاي برق و رفع مشكل كمبود برق، گسترش فضاي سبز و احداث پارك براي اهالي،مجتمع فرهنگي، توسعه وتجهيز باند فرودگاه و ساخت سالن انتظار و افزايش پروازها به طور روزمره بجز جمعه ها انجام گرديده وبخشي ديگر در دستور كار آن مديريت محترم قرار دارد و انشاء الله بزودي شاهد گتسرش روز افزون بهبود شرايط و رفاهيات اهالي بومي خواهيم بود.

به هر صورت با توجه به مراتب فوق اصولا فعاليت شركتها نفتي درخارك طبق وظايف محوله، توليد نفت وگاز مي باشد و برنامه ريزي جهت خدمات رساني به اهالي بومي از وظايفت وزارت كشور (شامل بخشداري و شهرداري) كميته امداد،سازمان بهزيستي و ... است.