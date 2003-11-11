تبديل ايران به كشوري توسعه يافته از اهداف چشم انداز 20 سال كشور در بخش صنعت است

وزير صنايع و معادن امروز در حاشيه مراسم افتتاح كارخانه شركت سديد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سووال خبرنگار مهر در باره چشم انداز 20 ساله كشور در بخش صنعت گفت: تبديل ايران از كشوري در حال توسعه به كشوري توسعه يافته و رسيدن به رتبه نخست از نظرعلمي و فناوري از اولويتهاي چشم انداز20 ساله كشور در بخش صنعت است.

اسحاق جهانگيري تصريح كرد: بر اساس اين چشم انداز، وزارت صنايع و معادن بايد شاخصهاي صنعتي و اقتصادي كشورهاي پيشرفته را از نظر رشد توليد در20 سال آينده ، سهم صنعت آنها در توليد ناخالص داخلي( GDP ) و صادرات صنعتي مورد توجه قرار دهد.

وي افزود: براي رسيدن به نقطه مورد نظر در اين چشم انداز بايد الزاماتي مانند محيط حاكم بر بخش صنعت ، تضمين سرمايه گذاري ، جايگاه بخش خصوصي و سياست هاي خارجي كشور مورد توجه قرار گيرد.

وزير صنايع و معادن تصريح كرد: اگر خواستار صادرات 25 ميليارد دلاري صنعتي هستيم بايد به راهكارهاي لازم براي رسيدن به اين هدف دست يابيم.

وي تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن آمادگي لازم را براي اجراي اهداف در نظر گرفته شده در اين چشم انداز با توجه به دو برنامه نوسازي صنايع و استراتژي صنعتي را دارد.

وزير صنايع همچنين در باره واردات خودرو گفت: متقاضيان واردات خودرو بايد استاندارد هاي خودروهاي مورد نظر را به موسسه استاندارد اعلام و پس از تاييد اين موسسه و رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده نسبت به واردات اقدام كنند.

جهانگيري افزود: برخي از خودرو سازان خارجي كه در ايران نمايندگي دارند ضوابط و استانداردهاي لازم را به دولت اعلام نكرده و به مصوبات دولت بي توجهي كرده اند.

وي تصريح كرد: خودرو سازان خارجي با تصور اين كه با اعمال فشار اجتماعي دولت ابران از شرايط و ضوابط در نظر گرفته شده براي واردات خودرو چشم پوشي خواهد كرد كه اين امر امكان پذير نيست.

وزير صنايع همچنين با اشاره به ادغام صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي گفت: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي بايد هرچه زودتر تشكيل شود.

جهانگيري افزود: شركت شهركهاي صنعتي به علت داشتن امكانات وسيع و توانمنديهاي زياد مي تواند بستر لازم را براي ايجاد زيربناها توسعه اي صنايع كوچك فراهم كند. وي تصريح كرد: اين ادغام هرچه سريعتر بايد انجام شود و حتي لحظه اي براي اين امرترديدي نداريم.