تبديل ايران به كشوري توسعه يافته از اهداف چشم انداز 20 سال كشور در بخش صنعت است

وزير صنايع و معادن امروز در حاشيه مراسم افتتاح كارخانه شركت سديد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سووال خبرنگار مهر در باره چشم انداز 20 ساله كشور در بخش صنعت گفت: تبديل ايران از كشوري در حال توسعه به كشوري توسعه يافته و رسيدن به رتبه نخست از نظرعلمي و فناوري از اولويتهاي چشم انداز20 ساله كشور در بخش صنعت است.
اسحاق جهانگيري تصريح كرد: بر اساس اين چشم انداز، وزارت صنايع و معادن بايد شاخصهاي صنعتي و اقتصادي كشورهاي پيشرفته را از نظر رشد توليد در20 سال آينده ، سهم صنعت آنها در توليد ناخالص داخلي( GDP ) و صادرات صنعتي مورد توجه قرار دهد.
وي افزود: براي رسيدن به نقطه مورد نظر در اين چشم انداز بايد الزاماتي مانند محيط حاكم بر بخش صنعت ، تضمين سرمايه گذاري ، جايگاه بخش خصوصي و سياست هاي خارجي كشور مورد توجه قرار گيرد.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: اگر خواستار صادرات 25 ميليارد دلاري صنعتي هستيم بايد به راهكارهاي لازم براي رسيدن به اين هدف دست يابيم.
وي تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن آمادگي لازم را براي اجراي اهداف در نظر گرفته شده در اين چشم انداز با توجه به دو برنامه نوسازي صنايع و استراتژي صنعتي را دارد.
وزير صنايع همچنين در باره واردات خودرو گفت: متقاضيان واردات خودرو بايد استاندارد هاي خودروهاي مورد نظر را به موسسه استاندارد اعلام و پس از تاييد اين موسسه و رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده نسبت به واردات اقدام كنند.
جهانگيري افزود: برخي از خودرو سازان خارجي كه در ايران نمايندگي دارند ضوابط و استانداردهاي لازم را به دولت اعلام نكرده و به مصوبات دولت بي توجهي كرده اند.
وي تصريح كرد: خودرو سازان خارجي با تصور اين كه با اعمال فشار اجتماعي دولت ابران از شرايط و ضوابط در نظر گرفته شده براي واردات خودرو چشم پوشي خواهد كرد كه اين امر امكان پذير نيست.
وزير صنايع همچنين با اشاره به ادغام صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي گفت: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي بايد هرچه زودتر تشكيل شود.
جهانگيري افزود: شركت شهركهاي صنعتي به علت داشتن امكانات وسيع و توانمنديهاي زياد مي تواند بستر لازم را براي ايجاد زيربناها توسعه اي صنايع كوچك فراهم كند. وي تصريح كرد: اين ادغام هرچه سريعتر بايد انجام شود و حتي لحظه اي براي اين امرترديدي نداريم.
وزير صنايع و معادن در پاسخ به مهر:
تبديل ايران به كشوري توسعه يافته از اهداف چشم انداز 20 سال كشور در بخش صنعت است
براي رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده در چشم انداز20 ساله كشور بايد بنگاههاي اقتصادي اصلاح شوند و بر اساس معيارهاي بين المللي فعاليت كنند.
وزير صنايع و معادن امروز در حاشيه مراسم افتتاح كارخانه شركت سديد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سووال خبرنگار مهر در باره چشم انداز 20 ساله كشور در بخش صنعت گفت: تبديل ايران از كشوري در حال توسعه به كشوري توسعه يافته و رسيدن به رتبه نخست از نظرعلمي و فناوري از اولويتهاي چشم انداز20 ساله كشور در بخش صنعت است.
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