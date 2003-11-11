توطئه جديد اسراييل در باره غصب اراضي بيت المقدس فاش شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه البيان امارات ، بر اساس اين طرح كه سرويس امنيتي اين رژيم تهيه كرده است ، ديوار حائل در بخشي كه درشرق بيت المقدس احداث مي شود اراضي وسيعي را به علاوه شهرمعاليه ادوميم، منطقه صنعتي در خان احمر و روستاهاي فلسطيني مانند حزاما و عناتا ،از مناطق فلسطيني جدا وآن را به مناطق اشغالي 48 الحاق خواهد كرد.

اين طرح درصورت اجرا باعث آواره شدن هزاران فلسطيني وغصب بخشهاي وسيعي ازمناطق فلسطيني خواهد شد.

ديوارامنيتي رژيم صهيونيستي حتي واكنش تند نخست وزير سابق نروژ را به دنبال داشت.

وي اين ديوار را ديوار ننگ خواند و خواستار برچيدن آن شد.

گري فيلوش نخست وزيراسبق نروژ درسال هاي 1981 تا 1986 ميلادي ، سياست خارجي كنوني دولت نروژدر قبال اسراييل را سياست فرار از حقيقت خواند.

وي فروش سلاح از سوي نروژ به اسراييل را محكوم كرد .

نخست وزيراسبق نروژ با بيان اينكه اين سلاح ها براي كشتار مردم فلسطين به كار مي رود ، خواستار متوقف شدن فروش آن شد .

وي آمريكاو اروپا را مقصر اصلي در غصب سرزمين ملت فلسطين توسط يهوديان عنوان كرد.