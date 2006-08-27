تدوين نهايي سند توسعه بيوتكنولوژي پزشكي / تعيين 7 دانشگاه علوم پزشكي به عنوان قطب توسعه فناوري هاي نوين پزشكي

دكتر "رسول ديناروند" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: وظيفه اي كه براي اين ستاد تعريف شده حمايت از مراكز تحقيقاتي و دانشكده هاي علوم پزشكي و داروسازي است كه در زمينه فناوري هاي جديد فعاليت مي كنند.

مسئول ستاد توسعه فناوري هاي نوين وزارت بهداشت ياد آور شد: به همين منظور 7 دانشگاه به عنوان قطب انتخاب شده اند، اعتباراتي براي اين كار به آنها تخصيص داده و اولويت هاي پژوهشي آنها نيز تعيين مي شود و در زمينه هاي كه مي توان به محصول نزديك شد حمايت هاي جدي از آنها صورت مي گيرد.

وي با اشاره به برنامه هاي ريزي هاي گسترده اي كه درباره توسعه فناوري هاي نوين پزشكي صورت گرفته، گفت: سند توسعه بيوتكنولوژي پزشكي آماده شده است.

معاون وزير بهداشت در زمينه دانشكده هاي داروسازي كشور گفت: تعداد دانشكده هاي داروسازي در كشور به 15 دانشكده افزايش مي يابد و در اين راستا طي دو سال آينده 2 دانشكده جديد در كشور راه اندازي مي شود.



ديناروند افزود: پيش از اين 11 دانشكده داروسازي در كشور وجود داشت كه از اين تعداد يك دانشكده متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي و 10 دانشكده ديگر دولتي بودند.

معاون وزير بهداشت خاطرنشان كرد: در سال جاري 2 دانشكده داروسازي جديد در بخش دولتي در شهرهاي زنجان و زابل تأسيس شده است كه دانشكده داروسازي زابل از سال جاري دانشجو مي پذيرد كه البته پذيرش اين دانشكده به صورت بومي و در راستاي رفع نياز منطقه شرقي كشور است. دانشكده داروسازي زنجان نيز مانند ديگر دانشكده ها دانشجوي دكتري عمومي داروسازي مي پذيرد.

وي اظهار داشت: 2 دانشكده ديگر داروسازي طي دو سال آينده راه اندازي مي شود كه به دليل رقابت ميان دانشگاه ها مكان آن در آينده اعلام مي شود.