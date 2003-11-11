مگا موتور در هفت ماه گذشته ركورد توليد سال گذشته را شكست

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل گروه خودروسازي سايپا در جمع مديران شركت هاي گروه سايپا و به مناسبت جشن بهبود توليد قواي محركه در شركت مگا موتور گفت: اين شركت به عنوان بزرگترين شركت توليد كننده قواي محركه كشور ، نقش مهمي در افزايش رضايت مندي مشتري دارد و در اين راه پيشرفت هاي بسياري را به دست آورده است.

احمد قلعه باني دستيابي به استانداردهاي جهاني براي افزايش كيفيت توليد ، كاهش برگشتي و تعويض قطعات و بهبود خدمات پس از فروش را محور برنامه هاي همه شركت هاي گروه خودروسازي سايپا دانست.

وي افزود: سايپا با بهبود كيفيت و توجه به خواست مشتري توانسته است 30 درصد از كل بازار خودرو كشور را به پرايد اختصاص دهد و برهمين اساس امسال 210 هزار دستگاه از 700 هزار دستگاه كل توليد خودرو در كشور به توليد پرايد اختصاص خواهد يافت.

مهندس جواد نجم الدين مدير عامل شركت مگا موتور نيز در اين مراسم با اشاره به اين كه شركت مگا موتور در هفت ماه و نيم امسال 165 هزار دستگاه موتور ، گيربكس و اكسل خودرو توليد كرده است گفت: در هفت ماه و نيم سال جاري در مجموع 161 هزار دستگاه موتور ، 152 هزار دستگاه گيربكس و 342 هزار دستگاه اكسل عقب و جلو خودروهاي پرايد ، زانتيا و نبسان در اين شركت توليد شده كه از توليد كل سا گذشته بيشتر بوده است. وي با اشاره به اينكه در اين مدت 96 درصد از برنامه هاي پيش بيني شده توليد قواي محركه تحقق يافته است افزود: تا پايان امسال در مجموع حدود 300 هزار دستگاه موتور ، گيربكس و اكسل عقب و جلو در اين شركت توليد خواهد شد كه از رشد 92 تا 95 درصدي برخوردار خواهند شد.

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