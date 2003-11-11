نمايشگاه سفالينه در نگارخانه سعد آباد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نگارخانه سعد آباد مهدي حيدري متولد 1336 است و در اين نمايشگاه با تكيه بر خلق آثار متقارني كه با استفاده از چرخ سفالگري ساخته شده اند بدون كمترين تغيير درشيوه سفالگري مارليك به نوعي بيان خاص از مفاهيمي همچون خانواده ، زن ، مرد و هستي دست يافته است .

وي در اين آثار از سه نوع لعاب شامل احيائ خارج از كوره لعاب ، لعاب زرين فام ايراني و راكوي ژاپني استفاده كرده است . نمايشگاه اخير اين هنرمند مشتمل بر 60 اثر است .

