شهردار جدید بندرگز انتخاب شد

فاضل جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه دوشنبه جلسه غیرعلنی شورای شهر بندرگز با حضور تمامی پنج عضو برگزار و در این جلسه شهردار جدید بندرگز نیزانتخاب شد.

وی ادامه داد: در این جلسه با رای قاطع تمامی اعضای شورا، جعفر رضایی مسئول فنی و عمرانی شهرداری بندرگز به عنوان شهردار جدید این شهرستان انتخاب و معرفی شد.

او با بیان اینکه گزینه های زیادی برای انتخاب شهردار جدید بندرگز انتخاب شده بود، افزود: جعفر رضایی کارمند شهرداری بندرگز است و سابقه ۱۲ سال کار در شهرداری را دارد و با توجه به شناخت و بررسی های انجام شده، بهترین گزینه برای ریاست شهرداری بندرگز آقای رضایی بود.

عضو شورای شهر بندرگز در پایان خاطرنشان کرد: جعفر رضایی تا پایان چهارمین دوره شورای شهر به عنوان شهردار بندرگز مسئولیت خواهد داشت و امیدواریم در یک سال پیش رو شاهد اقدامات و فعالیت های موثر او در شهرداری بندرگز باشیم.

گفتنی است؛ محسن بنی کمالی شهردار مستعفی بندرگز در یک ماه گذشته دو بار از سمت خود استعفا داد که دومین استعفای او مورد قبول اعضای شورای شهر بندرگز قرار گرفت و پس از آن مهدی میرزایی به عنوان سرپرست شهرداری بندرگز انتخاب شد.

جعفر رضایی پس از ایمان درزی و محسن بنی کمالی سومین شهردار بندرگز است.