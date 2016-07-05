به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی شامگاه پنج شنبه در حاشیه نخستین تمرین تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: خوشبختانه امسال هم حضور پررنگ تیم فوتبال صبای قم در عرصه رقابت‌های لیگ برتر هستیم و با وجود همه تنگناها و مشکلات خوشبختانه مدیران باشگاه صبا با حمایت‌های استاندار قم از این مشکلات عبور کرده‌اند.

وی افزود: شاهد حضور یکی از مربیان برتر فنی و اخلاق کشور در رأس صبا هستیم و برای مردم قم جای بسی خوشحالی است که چنین شخصیتی در رأس کادر فنی صبا حضور دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: امیدواریم که دستگاه‌های استانی و مردم شریف قم امسال از صبا حمایت کنند تا بتوانیم با مشارکت همه دستگاه‌ها در طول فصل با توجه به حضور چشمگیر جوانان بومی استان هم در تیم و هم به عنوان مشوق صبا تیمی بسیار موفق داشته باشیم.

عابدی در پاسخ به این سئوال که آیا صبا ممکن است از طریق تخصیص یک درصد بودجه دستگاه‌ها و واریز آن به حساب اداره کل ورزش و جوانان بودجه بگیرد، بیان داشت: موضوع یک درصد بودجه دستگاه‌ها و تخصیص آن به امر ورزش در رابطه با بحث زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی تخصیص پیدا کرده و ۳۰ درصد از این یک درصد کل، در مورد زیرساخت‌ها و تکمیل اماکن نیمه کاره هزینه می‌شود و صبا نمی‌تواند از این طریق بودجه جذب کند.

وی درباره اینکه پیش از این گفته بود نگهداری ورزشگاه یادگار امام سالانه ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد عنوان کرد: نگهدای این مجموعه با این کیفیت هم از نظر فضای تأسیساتی و مکان و هم از نظر زمین چمن با زحمات زیادی همراه بوده است اما این مجموعه متعلق به باشگاه صبا است و ما خوشحالیم که بتوانیم این امکانات را در اختیار یک تیم لیگ برتری قرار دهیم که افتخار و برند استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: هر گونه امکانات و تسهیلاتی که داشته باشیم در اختیار کیفیت و ارتقای این مجموعه می‌گذاریم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با این توضیحات مشکلی با هزینه ۴۰۰ میلیونی سالانه ندارید، گفت: انشالله که مشکلی نخواهیم داشت.