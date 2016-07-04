انفجار انتحاری در قطیف عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک عامل انتحاری خود را نزدیک مسجدی در قطیف در شرق عربستان منفجر کرد.

العربیه اعلام کرده است که دو عامل انتحاری خود را نزدیک این مسجد منجر کردند که این انفجارها تلفاتی نداشته است.