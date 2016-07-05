عید فطر روز اهدای پاداش الهی و وحدت مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، علمای اهل سنت استان گلستان در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر در گفتگو با خبرنگار مهر فضیلت و اعمال دینی این عید را عنوان کردند. امام جمعه اهل سنت آق قلا در رابطه به عید سعید فطر به خبرنگار مهر گفت: عید فطر به معنای به پایان رسیدن ماه رمضان است و در این روز خداوند پاداش خود را به بندگانش که در این ماه به دستورات او عمل کرده اند، می دهد.

آخوند عبدالحی میرزاعلی افزود: رسول اکرم (ص) فرموده اند که حتما با دیدن هلال ماه روزه بگیرید و با دیدن هلال ماه افطار کنید و این مسئله در رابطه با عید سعید فطر نیز وجود دارد.

او بیان کرد: در رؤیت هلال ماه اگر هوا صاف باشد باید افراد زیادی مثل ۵۰ نفر آن را رویت کنند اما اگر هوا ابری بود و دیدن رویت ماه مشکل بود، شهادت دو نفر شخص عادل و عاقل کفایت می کند.

وی در پایان صحبت هایش خاطرنشان کرد: شهادت افرادی که ادعا می کنند هلال ماه را دیده اند باید مورد تأیید حاکم اسلامی قرار بگیرد زیرا حاکم اسلامی اعلام می کند که چه روزی عید فطر است و تبعیت از حکم حاکم نیز واجب است.

یکی از علمای اهل سنت شهرستان کلاله نیز به خبرنگار مهر گفت: برای انجام دادن هر کاری پاداشی برای انسان در نظر گرفته می شود و عید فطر نیز یک پاداش برای مسلمانان برای انجام دادن اعمال دینی ماه رمضان مخصوصا روزه گرفتن است.

عید فطر فرصت بسیار خوبی برای توبه کردن است

آخوند عبدالجلیل فرهمند ادامه داد: عید سیعد فطر عید مسلمانان است و کلمه فطر نیز از فطرت و پاکیزگی گرفته شده است. انسان بعد از یک ماه روزه گرفتن و عبادت با خداوند باید خودش را پاک و برای گناهان گذشته توبه کند.

او با بیان اینکه عید سعید فطر فرصت بسیار خوبی برای توبه کردن است، افزود: پیامبر اکرم (ص) می فرماید که اگر کسی می خواهد بداند روزه اش در ماه مبارک رمضان مورد قبول خداوند بوده است، از اعمال بعد از ماه رمضان او مشخص می شود. اگر انسان کارهای صالح و خوب انجام دهد و اعمال گناه را کنار بگذارد، روزه اش مورد قبول قرار گرفته است و اگر هم غیر از این مسئله باشد، اعمال ماه مبارک رمضان او مورد قبول خداوند واقع نشده است.

وی گفت: عید فطر بهترین روز مومنان و روز جایزه است و خداوند انسان را از گناهان معاف می کند. دوستی و همبستگی بین مسلمانان اعم از شیعه و سنی چندین برابر می شود و به علت شکرانه عظیم و بزرگداشت عید بزرگ سعید فطر، تمامی مسلمانان جمع می شوند و دو رکعت نماز عید را قرائت می کنند.

آخوند فرهمند اظهار کرد: بعضی از عبادات و کارهای خیر دسته جمعی تاثیر بسیار خوبی در روح انسان ها می گذارد و باید با فرهنگ سازی خوب در مساجد و اجرای برنامه های مختلف، نوجوانان و جوانان که در حال حاضر قشر آسیب پذیر جامعه هستند را به سمت اسلام پاک و ناب محمدی سوق داد.

مدیر و مدرس حوزه علمیه اهل سنت گمیشان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به مسئله رویت هلال ماه شوال برای اعلام روز عید سعید فطر پرداخت و گفت: در اهل سنت یک اصل ثابتی وجود دارد و آن رؤیت هلال ماه است.

آخوند اسماعیل حیدری نژاد ادامه داد: برای رؤیت هلال ماه تبعیت از حاکم اسلامی لازم و واجب است و زمانی که حاکم اسلامی بر طبق یک اصول محکمی اعلام کند که فردا عید فطر است مردم نیز باید از آن تبعیت کنند.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت گمیشان افزود: طبق اعتقاد ما چون‌ حکومت ما یک حکومت اسلامی است و حاکم عادل، فقیه و عالم بر ما حکومت می کند و طبق فقه حنفی تبعیت از ایشان لازم است بنابراین در ابتدا باید حتمٱ هلال ماه را رؤیت شود و بعد منتظر حکم و اعلام حاکم اسلامی بود که مقام معظم رهبری این مسئله را اعلام می کنند.