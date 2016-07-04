پلیس آمریکا تدابیر امنیتی خود را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح،‌ چهارم ژوئیه مصادف با سالروز استقلال آمریکا از بریتانیاست. اما امسال جشن استقلال آمریکا در حالی برگزار می شود که حملات تروریستی روزهای اخیر در شهرهای مختلف جهان- از استانبول و بغداد گرفته تا داکا در بنگلادش- به نگرانیها در خصوص بروز حملات مشابه در این کشور دامن زده است. از اینرو، نیروی پلیس آمریکا تدابیر امنیتی خود را به شدت افزایش داده است.

نیروی پلیس نیویورک برای مقابله با تهدیدات تروریستی حدود دوهزار تن از افسران تازه کار خود را به خدمت گرفته است؛ افسرانی که جمعه گذشته از دانشکده پلیس این شهر فارغ التحصیل شده اند.

در شیکاگو نیز با توجه به افزایش شمار قتلهای صورت گرفته با سلاح گرم،‌ نیروی پلیس این شهر از افزایش نیروهای گشت زنی خود به پنج هزار نیرو خبر داد.