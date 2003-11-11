آمريكا شكل جديدي از زورگويي و امپراطوري را در جهان اعمال مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه انگليسي زبان فارين افرز، آمريكا هر روز بيش از پيش همچون يك امپراطور جهاني فكر مي كند، حرف مي زند و عمل مي كند. بنابراين اين كشور بايد به درسهاي پيشينيان خود عمل كند و روشهاي به ظاهر قدرتمندانه و معين رهبري آنان را تمرين نمايد. درهمين حال، اين كشور در مواقعي كه پاي منافع خودش در ميان نيست طبق الگوي رهبران گذشته خود بايد از هرگونه دخالت در امور بپرهيزد. چنين دستور حكومتي كاملا با ارتقاء جهاني دموكراسي در مغايرت قرار دارد .

فارين افرز در ادامه مي افزايد: هرگونه بحث جدي درباره سياست خارجي آمريكا بايد با اين بينش آغاز شود كه بيشتر جهان آمريكا را به ديده يك امپراطور نو نگاه مي كنند . اگرچه خود آمريكا با اين امر موافق نيست. برخي از ملل نيز آمريكا را به همين دليل پشتيباني مي كنند. زيرا زيركانه پي برده اند كه اين امپراطوري بي خطر آنان را از شر قدرت هاي زياده خواه حفظ خواهد كرد. برخي دولت هاي ديگر نيز به دليل اينكه آمريكا مانعي در راه رسيدن به اهدافشان است، از اين امپراطوري ابراز انزجار مي كنند. دولت هاي ديگري نيز هستند كه امپراطوري آمريكا را همچون يكي از واقعيت هاي زندگي خويش پذيرفته اند و سعي مي كنند با آن كنار بيايند.

اين روزنامه نوشت: اما هنوز روشن نيست پشتيباني كنندگان دولت بوش به چه دليل از استفاده از هر مفهومي كه به "امپراطوري" درباره آمريكا ختم شود، هراس دارند. شايد اين مسئله به آن دليل است كه تجربه جهاني از امپراطوري هميشه به نتايج غيرمطلوبي ختم شده است. همانطور كه درباره شوروي سابق و يا آلمان ديديم. از سوي ديگر، آمريكا نيز بيشتر درصدد است در تمام سطح جهان تاثير بگذارد و مايل نيست اوضاع آنان را به طور مستقيم تحت كنترل درآورد. اين فرهنگ سياسي كه آمريكا در پيش گرفته، سبب شده است كه جامعه جهاني از قدرت اين امپراطور غافل بماند. آمريكا نيز كه از مقايسه شدن با اين نمونه امپراطوري جهاني مبرا شده است بسيار خرسند است. البته نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه همانطور كه از دموكراسي مدل هاي مختلف و متعددي ظهور پيدا كرده است، شايد امپراطوري نيز تغيير شكل داده و امروزه به اين شكل ظاهر شده است.فارين افرز در پايان تصريح كرده جامعه جهاني بايد مراقب اشكال جديد و متنوع امپراطوري، ديكتاتوري و زورگويي باشد.



