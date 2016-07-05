پارک باهنر بوشهر به زمین چمن مصنوعی و مجموعه بازی مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری بوشهر، غلامعلی میگلینژاد اظهار داشت: در این پارک به مساحت ۹ هزار و ۷۵۰ متر مربع یک زمین چمن مصنوعی به اجرا درآمد که خوشبختانه در همین ابتدا مورد استقبال شهروندان واقع شده است.
وی با اشاره به تجهیز پارک به مجموعه بازی کودکان اظهار داشت: یک مجموعه کامل بازی کودکان با رعایت نکات ایمنی و استاندارد نیز در این پارک قرار داده شده است که نیاز کودکان و خانوادهها را میتواند تا حدودی برای گذران اوقات فراغت کودکان پاسخگو باشد.
شهردار بوشهر با بیان اینکه این پارک از محل اعتبارات داخلی شهرداری بوشهر و توسط واحد عمرانی شهرداری به اجرا درآمده است افزود: فضای سبز قابل توجهی به مساحت پنج هزار و ۶۷۰ مترمربع در آن دیده شده است که در کنار سه هزار و ۳۰۰ متر مربع موزاییک فرشی به عنوان یک پارک محله مناسب برای این محله از شهر بوشهر قابل استفاده خانوادهها است.
میگلینژاد با اشاره به این مطلب که پارک محلهای در ابتدای محله باهنر واقع است اظهار داشت: پیش از این به صورت یک زمین خاکی متروکه قرار داشت که با پیگیریهای حقوقی شهرداری، شرایط برای اقدامات عمرانی و اجرای پارک در آن مهیا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پارک محلهای باهنر از جمله پارکهایی بود که در سال گذشته کلنگزنی شد و عملیات اجرایی و عمرانی آن آغاز شده بود.
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