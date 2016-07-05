ایستگاه های تاکسی شهریار ساماندهی می شوند

بهزاد درخشان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تسهیل روند تردد و حمل و نقل در شهر شهریار اظهار داشت:منطقه شهریار به عنوان مرکزیت یکی از استراتژیک ترین شهرستان های غرب استان تهران مطرح است و به همین خاطر حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری در این منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:از نظر ما با ساماندهی پایانه های تاکسی در این منطقه،بخش قابل توجهی از وضعیت کیفی تردد در محدوده ایستگاه های تاکسی مرتفع خواهد شد.

درخشان گفت:بخشی از مشکلات این شهر در عرصه حمل و نقل عمومی به پایانه های تاکسی معطوف می شود که با طراحی و برنامه ریزی مدیریت شهری شهریار و استقرار تعدادی از تاکسی ها در اراضی موسوم به ترابی تا حدودی مشکلات این عرصه کاهش یافته،اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:امیدواریم با تبدیل شدن اراضی این منطقه به پایانه ای واحد و مرکزی در این منطقه،نارسایی ها به حداقل ممکن تقلیل یابد که در صورت حصول این طرح،بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با این حوزه مرتفع خواهد شد.

درخشان گفت:در نظر داریم با استقرار یک پل مکانیزه چهار میلیارد تومانی در این محدوده، ساماندهی شایسته تری را لحاظ کنیم که بدون تردید در رفع برخی از نابسامانی های این ناحیه تأثیرگذار خواهد بود.

وی در خاتمه یادآور شد:نباید از نظر دور داشت که ریشه بسیاری از نارسایی های حوزه حمل ونقل شهری شهریار به سال های گذشته باز می گردد،زیرا رشد و توسعه شهر بر مبنا و مولفه های فنی و اصولی استوار نبوده و این گسترش بدون تأمین زیرساخت های لازم و مقتضی محقق شده است.