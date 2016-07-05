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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

رییس ستاد استهلال شهرستان ورامین خبر داد:

فعالیت ستاد استهلال درورامین/اعزام گروه برای رصد هلال ماه شوال

فعالیت ستاد استهلال درورامین/اعزام گروه برای رصد هلال ماه شوال

ورامین-رییس ستاد استهلال ورامین گفت: هماهنگی های لازم برای اعزام گروهی از شهرستان ورامین برای رصد هلال ماه شوال در قالب ستاد استهلال شهرستان انجام شده و نتیجه آن به اطلاع دفتر رهبری می رسد.

رحمت فارسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی ۲۹ روزه بودن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: علیرغم پیش بینی کارشناسان مبنی بر ۲۹ روزه بودن ماه مبارک رمضان، ستاد استهلال شهرستان ورامین گروهی را برای رصد هلال ماه شوال اعزام می کند.

رییس ستاد استهلال شهرستان ورامین افزود: ستاد استهلال شهرستان ورامین طی سال های اخیر در رویت هلال ماه رمضان و شوال فعال بوده و گزارشات خود را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده است.

وی ادامه داد: در گروه اعزامی ستاد استهلال شهرستان ورامین برای رویت هلال ماه شوال، کارشناسان نجوم مرتبط با دفتر مقام معظم رهبری حضور دارند و به محض رویت هلال ماه موضوع را به دفتر رهبری اطلاع می دهند.

فارسی اضافه کرد: تلاش می کنیم تا مانند سال های اخیر از اولین شهرستان هایی باشیم که موفق به رصد هلال ماه شوال می شویم.

کد مطلب 3705932

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