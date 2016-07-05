«جونو» در چنگال مشتری/ روز تاریخی فضا رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ناسا در مرکز کنترل زمینی مأموریت جونو با دریافت تغییرات صوتی حالا مطمئن هستند که با به کار افتادن موتور اصلی کاوشگر به عنوان ترمز، به درستی و بر اساس برنامه ریزیهای از پیش صورت گرفته در مدار مشتری قرار گرفته است.

روزنامه گاردین نیز به نقل از اسکات بولتون، دانشمند شماره یک این مأموریت اعلام کرد که به نظر می رسد همه چیز طبق برنامه پیش رفته و جونو در مدار مورد نظر قرار گرفته باشد.

این درحالی است که طی روزهای گذشته برخی نگران آن بودند که با توجه به سرعت بسیار زیاد این کاوشگر، استقرار آن در مدار مشتری با شکست همراه شده و تنها نظاره گر عبور آن از کنار این سیاره غول پیکر باشیم.

لحظاتی پس از استقرار این کاوشگر در مدار مشتری، اسکات بولتون افزود: اگرچه هنوز کاهش سرعت جونو کافی به نظر نمی رسد و باید به درستی به مدار مورد نظر انتقال یابد اما در نهایت مشتری این کاوشگر را به چنگ آورده است.

مشتری همواره یکی از مهمترین و سؤال برانگیزترین سیارات منظومه شمسی به شمار می آمده است. تصور می شود این سیاره نخستین سیاره شکل گرفته در منظومه شمسی باشد و برخی نیز معتقدند نخستین بار توسط بابلی ها در قرن هشتم پیش از میلاد شناسایی شده است.

مشتری به واسطه لکه قرمزی که در سطح خود دارد از شهرت خاصی در میان سایر سیارات منظومه شمسی برخوردار است. البته نباید از یاد برد که این سیاره بزرگترین عضو منظومه شمسی نیز محسوب می شود.

دانشمندان در گذر زمان همواره محو این سیاره و رازهای آن بوده اند. آنها این سؤال را از خود می پرسند که «چه چیزی در زیر ابرهای توفانی در حال چرخش مشتری قرار دارد؟» این پرسش و پرسشهای دیگری از این دست توسط کاوشگر جونو پاسخ داده خواهد شد.

شفق قطبی در سیاره غول پیکر مشتری

ما تقریبا چیز زیادی درباره این سیاره که در واقع یک غول گازی است نمی دانیم. مشتری آنقدر بزرگ است که بدون تلسکوپ هم از روی زمین دیده می شود. از آن گذشته این سیاره در مقایسه با تمام سیارات منظومه شمسی بیشترین شفق قطبی را تولید می کند.

دانشمندان مطمئن نیستند که هسته جامدی در دل مشتری وجود داشته باشد. همچنین هیچ کس نمی داند که چه چیزی موجب شکل گیری چنین میدان مغناطیسی قدرتمندی در مشتری شده است. اینها از جمله مواردی است که جونو در کشف پاسخ آنهاست.

دانشمندان می گویند که اگر میدان مغناطیسی مشتری قابل درخشش بود، آنگاه این سیاره را به بزرگی دو ماه از روی زمین می دیدیم!

جونو که برگرفته از الهه رومیان و به معنای همسر مشتری است دارای ۹ ابزار علمی قدرتمند است که در قلب آن جای گرفته اند. اکنون این کاوشگر در ارتفاع ۴۲۰۰ کیلومتری بالاتر از ابرهای مشتری مستقر شده که این نزدیکترین فاصله ای است که تاکنون یک کاوشگر نسبت به مشتری داشته است.

همانطور که پروفسور استن کاولی از دانشگاه لستر انگلیس می گوید، این مأموریت نتیجه ۱۵ سال تحقیق بوده است. در واقع آغاز مأموریت جونو به سال ۲۰۰۱ باز می گردد.

پیدا کردن ردی از آب در منظومه شمسی همواره مورد نظر دانشمندان علوم فضایی بوده و حالا قرار است کاوشگر جونو احتمال وجود آب در اتمسفر این سیاره را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

جونو دو میلیارد و ۷۳۵ هزار کیلومتر در راه بوده و حالا خود را به مشتری رسانده است. این سیاره آنقدر از زمین دور است که سیگنالهای ارسال شده ۴۸ دقیقه بعد به آن می رسد.

مأموریتهای قبلی که به سوی این سیاره انجام شده مبتنی بر سوخت اتمی بوده اما این نخستین مأموریت مبتنی بر سلولهای خورشیدی است که همین نکته بر اهمیت آن افزوده است.

لکه قرمز رنگ مشتری که آن را معروف کرده در واقع توفان سهمگینی است که در گذر زمان در حال وزیدن بوده اما دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که در حال کوچکتر شدن است. حالا انتظار می رود که جونو پاسخی برای این معما پیدا کند.

پایان این مأموریت در نوع خود جالب است. ناسا در نظر دارد تا در پایان یک سال مأموریت جونو، آن را در اتمسفر مشتری نابود کند تا با این کار مانع از برخورد احتمالی آن با اقمار این سیاره شود.

«اروپا» به عنوان یکی از اقمار مهم مشتری که تصور می شود حیات در آن وجود داشته باشد به شدت در تیررس دانشمندان قرار دارد و آنها نمی خواهند که پای میکروبهای زمینی از طریق جونو به آن باز شود.