آسمان کرمانشاه آماج یورش دوباره ریزگردها/ اینجا شرایط بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه مردم کرمانشاه در فصل بهار ۲۰ روز هوای ناسالم را تجربه کردند، حال در اولین ماه فصل گرما بار دیگر ریزگردها هجوم همه جانبه ای را به آسمان استان داشته و هوای چند شهرستان کرمانشاه را در وضعیت بحرانی و غیر قابل تنفس قرار داده اند.

از اواسط روز دوشنبه ۱۴ تیر ماه گرد وغبار از نواحی مرزی استان وارد کرمانشاه شد و هوای چند شهرستان مرزی از جمله گیلانغرب، سرپلذهاب، قصرشیرین و پس از آن دیگر شهرستان ها را در وضعیت غیر استاندارد قرار داد.

غلظت ریزگردها شب گذشته به ۱۰۰۰ میکروگرم بر مترمکعب رسید

رئیس اداره آزمایشگاه های محیط زیست استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از اواسط روز گذشته توده گرد وغبار وارد استان شد و ابتدا شهرستان های مرزی را درگیر خود کرد و هوای این شهرستان ها را در شرایط بحران قرار داد.

سعید دزفولی نژاد افزود: گرد وغبار حوالی ساعت ۸ شب نیز به مرکز استان رسید و هوای این شهر را از وضعیت استاندارد خارج کرد.

وی خاطر نشان کرد: غلظت ریزگردها در هوای شهر کرمانشاه شب گذشته به ۱۰۰۰ میکروگرم بر مترمکعب رسید که بیش از ۶ برابر حد مجاز است.

دزفولی نژاد گفت: هوای کرمانشاه از ابتدای امسال ۲۲ روز در وضعیت غیر استاندارد قرار داشته که ۲۱ روز آن وضعیت هشدار و یک روز نیز وضعیت بحرانی بوده است.

وی افزود: با توجه به بررسی نقشه ها توده گرد وغبار امروز از جو استان خارج می شود، اما نقشه ها نشان دهنده تشکیل یک توده جدید بر روی کشور عراق هستند که جهت حرکت آن باز هم به سمت استان کرمانشاه خواهد بود.

هوای کرمانشاه در وضعیت بحران است

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه نیز میانگین ۶ ساعته غلظت ریزگردها در هوای شهر کرمانشاه (از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح) را ۶۷۸ میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد.

ثریا قربانی گفت: این میزان نشان دهنده این است که هوای کرمانشاه در وضعیت بحرانی قرار دارد.

وی اظهار داشت: روند غلظت ریزگردها همچنان وضعیت ثابتی داشته و هوای کرمانشاه همچنان در وضعیت بحران است.

قربانی گفت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی ممکن است تا ظهر از شدت ریزگردها کاسته شود، اما توده جدیدی مجددا وارد استان می شود.

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه یادآور شد: هوای کرمانشاه در سه ماهه اول امسال ۲۰ روز در وضعیت غیر استاندارد و ناسالم قرار داشته است.

به گزارش مهر، با توجه به وضعیت هوای شهر کرمانشاه و دیگر شهرستان ها به نظر می رسد اعلام تعطیلی ادارات کمترین اقدامی بود که می توانست برای جلوگیری از خروج مردم از منازل انجام گیرد.