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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۸:۵۰

دانشگاه الازهر انفجارهای عربستان را محکوم کرد

دانشگاه الازهر انفجارهای عربستان را محکوم کرد

دانشگاه الازهر انفجارهای تروریستی در شهرهای مدینه منوره و القطیف عربستان سعودی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دانشگاه الازهر انفجارهای تروریستی عربستان سعودی را محکوم کرد.

این دانشگاه همچنین بر حمایت خود از ریاض در مقابله با تروریسم تاکید کرد.

گفتنی است، سه انفجار انتحاری شامگاه دوشنبه در عربستان به وقوع پیوست که یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک مقر امنیتی در حرم نبوی شریف در مدینه منوره و دو انفجار دیگر در نزدیکی یک مسجد در منطقه شیعه نشین قطیف در شرق این کشور روی داد.

جنبش انصار الله یمن و حزب الله لبنان نیز انفجارهای تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده اند.

کد مطلب 3705962
سمیه خمارباقی

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