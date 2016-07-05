علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: میانگین بارش استان در سال زراعی تا اواسط تیر ماه ۳۴۸ میلی‌متر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۴۳ میلی‌متر بود، تغییر قابل‌ملاحظه‌ای ندارد.

وی با اشاره به افزایش یک درصدی بارش به نسبت سال زراعی گذشته اضافه کرد: در عین حال نسبت به طول دوره آماری که ۳۰۷ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است، حدود ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد: بررسی میزان میانگین مجموع بارش استان در سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد میانگین مجموع بارش فصل بهار ۱۰۴ میلی‌متر است که نسبت به سه‌ماهه اول سال گذشته با ۸۴ میلی‌متر، ۲۰ درصد افزایش دارد.

دولتی مهر متذکر شد: میزان بارش به نسبت دوره آماری که ۱۱۷ میلی‌متر است حدود ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد که بیشترین کاهش فصل دربیله سوار و گرمی با بیش از ۴۰ درصد است.

وی اضافه کرد: همچنین در خردادماه سال جاری نیز میانگین مجموع بارش نسبت به خرداد سال ۹۴ افزایش بالای ۴۰ درصدی ثبت شده است و در عین حال نسبت به دوره آماری کاهش بیش از ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.