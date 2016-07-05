پرداخت ۲۰۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۵۰ بنگاه تولیدی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر محمود سلطانی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان که با حضور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برگزار شد، اظهارکرد: تا کنون ۵۶۳ واحد صنعتی مشکل دار استان کرمان در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده‌اند.

وی گفت: تاکنون ۲۰۷ میلیارد تومان برای تعداد ۵۰ بنگاه تولیدی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی این واحدها ضمن حفظ سه هزار و ۴۲۰ اشتغال موجود، ۴۴۱ اشتغال جدید نیز ایجاد می‌شود.

سلطانی با اشاره به اینکه ۷۰ واحد صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد نیز در استان کرمان برای دریافت تسهیلات ۳۱.۵ میلیارد تومانی به بانک‌ها معرفی شده‌اند، گفت: سال گذشته ۵۹ جلسه بررسی و رفع موانع تولید با ۳۵۲ مصوبه در استان کرمان برگزار شد.

مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: ۸۳ مورد از مصوبات این جلسات اجرا شده است و ۱۹۲ مورد در دست اجرا و پیگیری است و مابقی نیز اجرایی نشده‌اند.

سلطانی بیان کرد: در سال جاری نیز تاکنون ۱۶ جلسه بررسی و رفع موانع تولید برگزار شده که ۱۳۶ مصوبه را به دنبال داشته است.

وی در پایان اقدامات انجام شده در کارگروه بررسی و رفع موانع تولید استان کرمان را نشان دهنده این دانست که این کارگروه در سطح استان کرمان فعال بوده است.

اعتبارات حوزه صنعت و معدن کرمان افزایش یابد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان نیز گفت: از آنجا که کرمان به عنوان یکی از استان های پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است باید این مطلب را مد نظر قرار داد که صنعت در استان کرمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

محمدرضا فتوت افزود: امیدواریم با امیدهای ایجاد شده برای رفع موانع تولید و تسهیل تولید، قدم های مثبتی در حوزه توسعه اقتصادی برداشته شود.

وی بیان کرد: گستردگی استان کرمان باعث شده است برخی از وزارتخانه‌ها دارای دو اداره کل در شمال و جنوب استان کرمان هستند.

فتوت در ادامه گفت: جلسات برگزاری شده کارگروه رفع موانع تولید و تسهیل آن بین کارآفرینان و تولید کنندگان امید را به وجود آورده است و اما اعتبارات ابلاغی به استان کرمان در صورت تحقق کامل باز هم کم است که امیدواریم در مراحل بعدی این میزان اعتبارات افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان خواستار شد: واحدهای گردشگری و خدماتی نیز در زمره واحدهای تولیدی قرار گیرند.