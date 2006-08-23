نمي خواهم به طور رسمي به كميته داوران كمك كنم /خوشحالم كميته داوران به دست دلالان كارشناس نما نيفتاد

رضا غياثي درگفت و گو با خبرنگارمهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: آقاي مسعود عنايت از دوستان صميمي و ارزشمند من به حساب مي آيد و خيلي خوشحال مي شوم كه تجارب خودم را در اختيار ايشان بگذارم اما نمي خواهم اين كمك كردن ها جنبه رسمي پيدا كند.

رييس سابق كميته داوران در خصوص حضور پيدا نكردن در جلسه هم انديشي داوران كه هفته قبل برگزار شد افزود: من فقط در جلساتي شركت مي كنم كه امضاي آقاي كيومرث هاشمي پاي آن باشد و امضاي كس ديگري را قبول ندارم. بعضي از آقايان بايد بابت ظلمي كه به من و امثال من كردند در پيشگاه خداوند پاسخگو باشند و ترجيح مي دهم تا اين افراد بر سر كارهستند راه خودم را از آنها سوا كنم. با اين حال آنچه براي من از اهميت فوق العاده اي برخوردار است اين است كه دوستان من در كميته داوري مشغول به كار هستند و از آنجا كه با AFC و FIFA رابطه خوبي دارند مي توانند در كار خود موفق باشند.

وي گفت: من واقعا خوشحالم كه مسئوليت كميته داوران به دست عده اي دلال كارشناس نما نيفتاده است و از اين بابت به جامعه داوري تبريك مي گويم. آقاي عنايت از جنس داوري كشور به حساب مي آيد و قطعا با كمك افرادي مثل حسين عسكري موفق خواهد شد.

غياثي در پايان گفت: اينكه درحال حاضر عنوان شده حقوق داوران در فصل جديد رقابت هاي ليگ برتر به ميزان 30 درصد افزايش پيدا كرده بايد بگويم اين طرح از زمان حضور من در فدراسيون فوتبال مطرح شد و پاي برگه درخواست مرا آقاي هاشمي امضا كرده كه از اين بابت از ايشان تشكر مي كنم. اميدوارم كميته داوران بازهم بتواند امتيازات بيشتري براي داوران كشور كه واقعا در بسياري موارد مظلوم واقع شده است كسب كند.