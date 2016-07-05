به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس‌راه استان اردبیل صبح سه‌شنبه در حاشیه آغاز به کار این طرح در جمع خبرنگاران تصریح کرد: طرح تابستانی از ۱۵ تیر ماه آغاز شده و تا پنجم مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقا امنیت ترافیک جاده‌ها اجرا می‌شود و پلیس‌راه در طول اجرا قویاً با تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ برخورد خواهد داشت.

وی با تأکید به اینکه پلیس هیچ گذشتی در خصوص تخلفات حادثه‌ساز ندارد، اضافه کرد: هر موج ناامنی در جاده‌ها با حضور فیزیکی پلیس جلوگیری می‌شود.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان ۹۰ درصد رانندگان قوانین را رعایت می‌کنند و برای اینکه این تعداد در آرامش رانندگی کنند لازم است به ۱۰ درصد بقیه سخت گرفته شود.

وی به فعال‌سازی گشت‌های نامحسوس در طول اجرای طرح اشاره کرد و گفت: در زمان اجرای طرح خودروهایی که بیش از ۱۰ میلیون ریال تخلف دارند متوقف می‌شوند.

فتاحی تصریح کرد: در عین حال اگر چند تخلف همزمان توسط راننده به وقوع پیوست ضمت اعمال قانون خودرو به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان به برخورد آنی و زودبازده اشاره کرد و افزود: در عین حال پلیس با مظاهر علنی فساد از جمله سگ گردانی برخورد خواهد کرد.

وی متذکر شد: برخی رانندگان خودرو را با حریم شخصی اشتباه می‌گیرند اما در صورتی که وضعیت ظاهری رانندگان زن با عکس گواهینامه مطابقت نداشته باشد، برخورد خواهیم کرد.