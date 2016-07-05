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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

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طرح تابستانی پلیس‌راه اردبیل آغاز شد

طرح تابستانی پلیس‌راه اردبیل آغاز شد

اردبیل – طرح تابستانی پلیس‌راه استان اردبیل با هدف ارتقا امنیت ترافیکی در جاده‌های این استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس‌راه استان اردبیل صبح سه‌شنبه در حاشیه آغاز به کار این طرح در جمع خبرنگاران تصریح کرد: طرح تابستانی از ۱۵ تیر ماه آغاز شده و تا پنجم مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقا امنیت ترافیک جاده‌ها اجرا می‌شود و پلیس‌راه در طول اجرا قویاً با تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ برخورد خواهد داشت.

وی با تأکید به اینکه پلیس هیچ گذشتی در خصوص تخلفات حادثه‌ساز ندارد، اضافه کرد: هر موج ناامنی در جاده‌ها با حضور فیزیکی پلیس جلوگیری می‌شود.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان ۹۰ درصد رانندگان قوانین را رعایت می‌کنند و برای اینکه این تعداد در آرامش رانندگی کنند لازم است به ۱۰ درصد بقیه سخت گرفته شود.

وی به فعال‌سازی گشت‌های نامحسوس در طول اجرای طرح اشاره کرد و گفت: در زمان اجرای طرح خودروهایی که بیش از ۱۰ میلیون ریال تخلف دارند متوقف می‌شوند.

فتاحی تصریح کرد: در عین حال اگر چند تخلف همزمان توسط راننده به وقوع پیوست ضمت اعمال قانون خودرو به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان به برخورد آنی و زودبازده اشاره کرد و افزود: در عین حال پلیس با مظاهر علنی فساد از جمله سگ گردانی برخورد خواهد کرد.

وی متذکر شد: برخی رانندگان خودرو را با حریم شخصی اشتباه می‌گیرند اما در صورتی که وضعیت ظاهری رانندگان زن با عکس گواهینامه مطابقت نداشته باشد، برخورد خواهیم کرد.

کد مطلب 3705974
محمد میرزایی ناطق

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