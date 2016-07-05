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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۹:۲۱

با حضور در برج میلاد تهران؛

وزیر بهداشت از جشنواره «شهر خدا» بازدید کرد

وزیر بهداشت از جشنواره «شهر خدا» بازدید کرد

وزیر بهداشت با حضور در جشنواره شهر خدا در برج میلاد تهران، از بخش های مختلف این جشنواره بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی شب گذشته به همراه محمد هادی ایازی قائم مقام وزیر در امور مشارکت ­های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه‌های حوزه سلامت، مجتبی عبداللهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مدیر عامل برج میلاد تهران از بخش های مختلف جشنواره شهر خدا بازدید کرد.

وی ضمن استقبال از برپایی سرای سلامت و طب سنتی در یکی از بخش های جشنواره، از تک تک غرفه های این سرا شامل غرفه سرای سلامت، غرفه مشاوره سنتی سلامت، انجمن علمی طب سنتی ایران و... بازدید کرد.

سرای سلامت و طب سنتی از جمله بخش های جشنواره رمضانی شهر خداست که استقبال شهروندان از این سرا بسیار خوب بوده است و بسیاری از مراجعه کنندگان برای مشاوره های طب سنتی به این سرا مراجعه می کنند.

ششمین جشنواره رمضانی شهر خدا از ۱۸ خرداد همزمان با آغاز ماه رمضان در برج میلاد تهران برپا شده بود که تا امشب (۱۵ تیر) ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3705988

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