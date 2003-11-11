واحدهاي صنعتي كه مصرف انرژي آنها در حد استاندارد باشد مورد تشويق قرار مي گيرند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزيرصنايع و معادن در مراسم افتتاح نخستين كارخانه توليد توربين هاي بادي درايران با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر مصرف انرژي در بخشهاي مختلف كشور بالا است كه با وزارتخانه هاي نيرو و نفت و بنگاههاي اقتصادي اقداماتي در جهت كاهش آن صورت گرفته است.

اسحاق جهانگيري با اشاره به اظهارات وزير نيرو در مورد امكان توليد 20 هزار مگاوات برق از طريق انرژيهاي نو در كشور تصريح كرد: بخش صنعت بايد خود را براي ساخت و تامين تجهيزات مورد نياز مجهز كند.

وي با بيان اينكه رقابتي بودن صنايع رمز موفقيت و ماندگاري است گفت: براي اقتصادي كردن استفاده از انرژي باد در توليد برق بايد هزينه سرمايه گذاري را كاهش داد.

جهانگيري با اشاره به مفيد بودن توليد انرژيهاي جديد در كشور تصريح كرد: استفاده از انرژيها فسيلي بايد كاهش يابد كه بخش خصوصي و وزارت نيرو مي توانند دراين زمينه نقش موثر و تعيين كننده داشته باشند.

وي تصريح كرد: انرژي بادي و خورشيدي بايد جايگزين نفت و گاز شود چرا كه ارزان بودن اين منابع كشور ما را از بسياري از پيشرفتهاي اقتصادي محروم كرده است.

