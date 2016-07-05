  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

فیلم/ روبات زبردست

فیلم/ روبات زبردست

دست روباتیکی ساخته شده که از توانایی خارق العاده ای در جابجایی اجسام برخوردار است.

دریافت 22 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم می توانید دست روباتیکی را مشاهده کنید که از دقت بسیار بالایی برای جابجا کردن اشیاء در داخل قفسه ها بر خوردار است و از چنان ظرافتی به هنگام قرار دادن لوازم کوچک در میان سایر اشیاء استفاده می کند که آسیبی به آنها وارد نمی کند.

این دست روباتیک برنده جایزه «پیکینگ چلنج» آمازون در سال جاری میلادی و توسط یک تیم هلندی طراحی شده است.  

از این روبات می توان در کارهای مربوط به انبارداری استفاده کرد و نرم افزار بکار رفته در آن می تواند جابجایی ۴۰ نوع شکل مختلف از اشیاء را مدیریت کند.

کد مطلب 3706006
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها