فیلم/ روبات زبردست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم می توانید دست روباتیکی را مشاهده کنید که از دقت بسیار بالایی برای جابجا کردن اشیاء در داخل قفسه ها بر خوردار است و از چنان ظرافتی به هنگام قرار دادن لوازم کوچک در میان سایر اشیاء استفاده می کند که آسیبی به آنها وارد نمی کند.

این دست روباتیک برنده جایزه «پیکینگ چلنج» آمازون در سال جاری میلادی و توسط یک تیم هلندی طراحی شده است.

از این روبات می توان در کارهای مربوط به انبارداری استفاده کرد و نرم افزار بکار رفته در آن می تواند جابجایی ۴۰ نوع شکل مختلف از اشیاء را مدیریت کند.