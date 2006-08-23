مشاوران جوان دولت نهم در هفته دولت گرد هم مي آيند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته خبري و رسانه اي اولين همايش سراسري مشاوران جوان دولت نهم، اين همايش صبح روز سه شنبه هفتم شهريور ماه با حضور اعضاي هيات دولت وسخنراني دبير شوراي عالي امنيت ملي و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي از وزراي كابينه در سالن اجلاس كشورهاي اسلامي برگزار مي شود.

بنا بر اين گزارش، شركت كنندگان اين همايش بزرگ كه از مشاوران جوان وزرا، استانداران و سازمان هاي دولتي هستند در پايان اجلاس، نشستي با حضور دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران خواهند داشت.

انسجام بخشي به فعاليت هاي تعريف شده درچشم انداز مشاوران جوان دولت و ارائه آخرين دستاوردها و موفقيت هاي مشاوران از آغاز به كاردولت نهم از اهداف همايش فوق است.

اين گزارش مي افزايد: تشريح مواضع و ديدگاه ها و آينده استراتژيك مشاوران جوان در دولت توسط مشاور رئيس جمهور و رئيس حوزه مشاوران رياست جمهوري و بحث و بررسي در خصوص مسائل كلان كشور با حضورمسئولان عالي رتبه كشور از برنامه هاي اين همايش است.

شايان ذكر است درحاشيه اين همايش نمايشگاه فعاليت هاي مشاوران جوان وزرا و استانداران سراسر كشور برگزار مي شود.