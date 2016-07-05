سید مصطفی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفاری‌هایی که بدون هماهنگی و اطلاع از مکان شبکه های گاز انجام می شود، بارها موجب آسیب و تخریب تاسیسات و تجهیزات گازرسانی شده که علاوه بر تحمیل خسارات هنگفت مالی، از لحاظ ایمنی نیز زیان های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

وی افزود: بدهی های معوق، دستکاری کنتور و ایستگاه های گازرسانی، حفاری های بدون هماهنگی با این شرکت از اصلی‌ترین دغدغه‌های شرکت گاز استان اصفهان است که اگر چه این موارد در سطح استان بسیار اندک است اما بدلیل اهمیت موضوع، برای رفع این مشکلات نقش فرمانداری، ائمه جماعات و جمعه، شورای شهر و شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان به وضعیت گازرسانی به شهرستان کاشان اشاره کرد و افزود: کاشان از نظر گازرسانی به جز چند روستای کم توسعه یافته از شرایط مطلوبی برخوردار است و در حال حاضر بیش از یکصد هزار مشترک از گاز طبیعی بهره مندند.

علوی اعلام کرد: در راستای توسعه و استمرار خدمات گازرسانی، مردم شهرستان می بایست همکاری بیشتری در پرداخت به موقع قبوض گاز بهای خود داشته باشند و انتظار داریم فرمانداری در این راستا همکاری و حمایت لازم را از این نهاد خدماتی داشته باشد.

وی بیان داشت: هم اکنون ۱۰۰ درصد شهرها و ۹۹ در صد روستاهای کاشان شامل ۵۴ روستا از کل ۵۹ روستای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: بیش از دو هزار کیلومتر شبکه و ۶۹ هزار انشعاب در این شهرستان اجرایی شده که از این طریق روزانه به بیش از یکصد و ۱۵ هزار واحد خانگی، پنج هزار و ۲۷۶ واحد تجاری، یک هزار و ۷۳۰ واحد صنعتی خدمات گازرسانی ارائه می‌شود.