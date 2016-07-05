تغییرات مدیریتی باید تخصصی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در دویست و هفتاد و سومین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: باید در خصوص جابجایی مدیران بگویم که حتما شورا به قانون عمل میکند و در عزل و نصب ها دخالت نمیکند ولی زمانی که صحبت از مدیریت کارآمد میشود نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم که در یک روز چنین تغییراتی در معاونتهای شهرداری ایجاد شود.
وی به اجرایی بودن کار در شهرداری اشاره کرد و گفت: بعد از رئیس جمهور میتوان گفت شهردار تهران دومین نفر در امور اجرایی است اصلا مگر میشود رئیس جمهور شب بخوابد صبح بلند شود چهارتا وزیر را جابجا کند.
دبیر افزود: در این تغییراتی که در شهرداری رخ داده اصلا به تخصصها توجه نشده است مثلا یک مدیری که سالها در حوزه حمل نقل فعالیت میکرده را برداشتند و یک مدیر گذاشتند که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پایان گفت: شهردار تهران پیشتر در خصوص شورا صحبتی کردند که خواستیم خودشان بیایند بگویند که چه گفتهاند. امیدوارم اگر قرار است تغییراتی هم در شهر انجام شود تغییرات تخصصی باشد.
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