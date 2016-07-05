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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

معاون کمیته امداد همدان خبر داد:

برپایی ۱۱۰۵ پایگاه جمع‌آوری زکات فطره در همدان

برپایی ۱۱۰۵ پایگاه جمع‌آوری زکات فطره در همدان

همدان- معاون جلب مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان همدان از برپایی یک‎هزار و ۱۰۵ پایگاه جمع‌آوری زکات فطره امسال مصادف با عید سعید فطر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد همدان، جعفر چهره‌قانی در خصوص اقدامات کمیته امداد استان برای جمع‌آوری زکات فطره اظهار داشت: کمیته امداد همچون سال‌های گذشته در کشور و به تبعیت از آن در استان در مصلاهای نماز عید فطر و میادین اصلی شهرها و مساجد شهر و روستا اقدام به جمع‌آوری فطریه مردم خواهد کرد.

معاون جلب مشارکت‌های مردمی کمیته امداد همدان ادامه داد: زکات فطره پس از جمع‌آوری در مسجد هر محل با حضور نماینده کمیته امداد و هیئت امنای مسجد و با نظارت ائمه جماعات صورتجلسه و بین نیازمندان شناسایی شده توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه امسالیک‌هزار و ۱۰۵ پایگاه در سراسر استان با یک‌هزار و ۳۰۰ نیرو برای جمع‌آوری زکات فطریه پیش‌بینی شده است، گفت: ۱۱۲ پایگاه‌ جمع‌آوری زکات فطریه در مصلاهای نماز عید فطر، ۶۰ پایگاه در میادین اصلی شهرستان‌های استان و ۹۳۳ پایگاه در حسینیه و سایر اماکن دایر خواهد شد.

وی تاکید کرد: فطریه جمع‌آوری شده در میادین اصلی شهرها و مصلاهای اصلی نماز عید فطر در این نهاد شمارش و به حساب مددجویان واریز می شود.

معاون جلب مشارکت‌های مردمی کمیته امداد همدان در خصوص میزان جمع‌آوری زکات توسط کمیته امداد در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته ۷ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۵۰ ریال فطریه به صندوق کمیته امداد واریز شده که بیشترین ضریب نفوذ با ۲۰ درصد متعلق به شهرستان بهار بوده است.

وی افزود: چنانچه کسی در بین اقوام فقیر نداشته باشد و یا شخص فقیری را نمی‌شناسد میتواند زکات فطریه خود را به صندوق‌های کمیته امداد واریز کند تا به صورت هدفمند و برای نیازهای ضروری نیازمندان هزینه شود.

کد مطلب 3706070

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