به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد همدان، جعفر چهرهقانی در خصوص اقدامات کمیته امداد استان برای جمعآوری زکات فطره اظهار داشت: کمیته امداد همچون سالهای گذشته در کشور و به تبعیت از آن در استان در مصلاهای نماز عید فطر و میادین اصلی شهرها و مساجد شهر و روستا اقدام به جمعآوری فطریه مردم خواهد کرد.
معاون جلب مشارکتهای مردمی کمیته امداد همدان ادامه داد: زکات فطره پس از جمعآوری در مسجد هر محل با حضور نماینده کمیته امداد و هیئت امنای مسجد و با نظارت ائمه جماعات صورتجلسه و بین نیازمندان شناسایی شده توزیع میشود.
وی با بیان اینکه امسالیکهزار و ۱۰۵ پایگاه در سراسر استان با یکهزار و ۳۰۰ نیرو برای جمعآوری زکات فطریه پیشبینی شده است، گفت: ۱۱۲ پایگاه جمعآوری زکات فطریه در مصلاهای نماز عید فطر، ۶۰ پایگاه در میادین اصلی شهرستانهای استان و ۹۳۳ پایگاه در حسینیه و سایر اماکن دایر خواهد شد.
وی تاکید کرد: فطریه جمعآوری شده در میادین اصلی شهرها و مصلاهای اصلی نماز عید فطر در این نهاد شمارش و به حساب مددجویان واریز می شود.
معاون جلب مشارکتهای مردمی کمیته امداد همدان در خصوص میزان جمعآوری زکات توسط کمیته امداد در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته ۷ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۵۰ ریال فطریه به صندوق کمیته امداد واریز شده که بیشترین ضریب نفوذ با ۲۰ درصد متعلق به شهرستان بهار بوده است.
وی افزود: چنانچه کسی در بین اقوام فقیر نداشته باشد و یا شخص فقیری را نمیشناسد میتواند زکات فطریه خود را به صندوقهای کمیته امداد واریز کند تا به صورت هدفمند و برای نیازهای ضروری نیازمندان هزینه شود.
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