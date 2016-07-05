خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیده فاطمه هلالات: با فشار جمعیت و تلاش برای همسو شدن با موج باید راهت را در مسیر باریک بازار باز کنی. زیر طاق فلزی بازار روز خرمشهر، مادری دست پسر هفت - هشت ساله اش را می کشد، پیراهن سفید را روی لباسش اندازه می کند، تلاطم جمعیت پسرک را به عقب می راند و مادر که عرق پهنای صورتش را خیس کرده است با لحنی عصبی به او تذکر می دهد که حواسش را جمع تر کند. صدای این مشاجره در همهمه و فریاد چینی بلوری گم می شود «همه چیز حراج».

اینجا بازار خرمشهر است در نیمه شب آخرین شبی که به آخرین سحر ماه مبارک مضان امسال ختم می شود و دمای هوا حدود ۴۰ درجه است. جمعیت قابل توجهی چون ریسمان درهم تنیده حرکت می کنند، بازار از نفس هایشان نم گرفته و گرم تر به نظر می رسد و مردم هم قدری عصبانی هر چند که شوق عید را می توانی از چهره اشان بخوانی به خصوص کوچک تر ها که مشتاق ترند.

کاهش ۳۰ درصدی خرید شیرینی

«جواد سعیدی» از مهمترین تولید کنندگان و عرضه کنندگان شیرینی در خرمشهر است که در گفتگو با خبرنگار مهر ادعا می کند که فروش امسالش به نسبت سال گذشته با وجود اینکه محصولاتش را ۱۵ درصد کمتر از نرخ مصوب دولتی عرضه می کند، اما کاهشی ۳۰ درصدی داشته است.

وی که محصولاتی از نوع صادراتی هم تولید و عرضه می کند، رکود بازار را خاص عید نمی داند و می گوید: من ۳۰ سال است در این کارم و میزان تولید را بر اساس تقاضا تنظیم می کنم اما این کاهش تقاضا خاص ایام عید نیست .

سعیدی همچنین به وجود برخی کارگاه های تولید شیرینی غیرمجاز در خرمشهر اشاره می کند و ادامه می دهد: متاسفانه برخی کارگاه ها در خرمشهر وجود دارند که از چشم مراکز بهداشت پوشیده اند و آنها بدون صرف هزینه شیرینی تولید می کنند که فاقد استاندارهای لازم است و برخی مردم به خاطر قدرت خرید پایین از این محصولات تهیه می کنند.

سایه دستفروشان بر بازار شب عید

از میدان مطهری یا همان فلکه الله مسیر را به سمت بازار مقاومت طی می کنم از تنها کیوسک روزنامه فروشی شهر می گذرم و به سمت پاساژ جمهوری یکی از پاساژ های نه چندان بزرگ اما جزو بزرگترین پاساژهای بازار خرمشهر می روم، تمام مسیر دستفروش بساط کرده، از لوازم تزئینی منزل گرفته تا رخت و لباس و مواد بهداشتی و... به یکی از مغازهای این راسته که عملا در حاشیه بساط ها قرار گرفته است وارد می شوم، فروشنده لبخند به لب با دو سه مشتری صحبت می کند. در این مغازه شربت و شکلات و انواع شیرینی های سنتی به فروش می رسد و البته آجیل که محصول اصلی عرضه شده در مغازه است.

«مهدی» صاحب و فروشنده این مغازه خشکبار فروشی است که در رابطه به وضعیت بازار فروشش به خبرنگار مهر می گوید: بازار در این دو سه روز خوب است، البته به آن شلوغی که باید باشد هم نیست.

وی که ۱۰ سال است در این کار است و حالا چهار سالی است که دیگر شاگرد نیست و صاحب کار شده است، اظهار می کند: جنس ها گران است، قیمت ها ثابت نیست و روزانه تغییر قیمت داریم.

مهدی با بیان اینکه عمده خرید مردم شربت و شیرینی است کمتر کسی آجیل می خرد، با نگرانی به خشکبارش که به فروش نمی رسد نگاه می کند و می افزاید: گرانی همه گیر است، وقتی قیمت آجیل به شدت بالا رفته، وقتی قیمت شکر به خاطر ممنوعیت صادرات از دو هزار و ۲۰۰ ، بیش از سه هزار شده بنابراین طبیعی است که روی کار ما تاثیر بگذارد.

وی ادامه می دهد: جنس ها را از عمده فروش می خریم و او هر روز نرخی می دهد و حالا تعزیرات می آید و ما را جریمه می کند بدون اینکه ببیند در فاکتور چه قیمتی خورده است.

ناگهان شاهد از غیب می رسد، مردی با موهای جوگندمی وارد مغازه می شود و می پرسد بادام ها چند؟ مهدی جواب می دهد: کیلویی ۵۸ هزار تومان و مرد زیر لب غرولند می کند:«کجای دنیا قیمت بادام بیشتر از نصف قیمت طلاست؟!»

مهدی دل پری از بساطی ها دارد و نارحت است که خرمشهر در این ایام عید پر از سینی های فلزی پر از آجیل و شیرینی برای فروش است، با لحنی تلخ می گوید: «عیدها که تنها وقت کاسبی ما است، همه از لباس فروش، کفش فروش و سبزی فروش می شوند آجیل فروش».

وی ادامه می دهد: ما مجبوریم حق عضویت بدهیم، پول برق، آب، مالیات، و هر روز هم به هزار واحد نظارتی از بهداشت تا تعزیرات جواب پس بدهیم و دستفروش ها خیلی راحت می آیند و جنس ته انباری سه سال پیش را زیر آفتاب بساط می کنند و کسی به آنها کاری ندارد و مردم تنها به اختلاف قیمت توجه می کنند.

از میان مغازه های کفش فروشی پاساژ جمهوری خرمشهر وارد یکی می شوم، از صاحب مغازه که جوانی حدودا ۳۵ ساله به نظر می رسد در مورد بازار شب عید می پرسم، اینطور پاسخ می دهد: بازار شب عید هم کساد است همه می آیند پا می زنند و نمی خرند، درآمد ما نسبت به پارسال هم کمتر شده است.

«محمود» هم معتقد است بساطی ها کاسبیش را درکساد کرده اند، می گوید: هیچ نظارتی نه از سوی شهرداری، نه اصناف و نه هیچ جای دیگر بر دستفروشان نمی شود، قدرت خرید مردم هم پایین آمده و فقط نگاه به تشابه اجناس مغازه با بساط و اختلاف قیمت می کنند و تفاوت جنس را در نظر نمی گیرند، در نظر نمی گیرند ما چقدر باید پول کرایه مغازه، آب و برق و بقیه هزینه ها را بدهیم.

وی معتقد است این کسادی مختص مدت زمانی به خصوصی نیست چند سالی است که آمده و خیال رفتن هم ندارد.

وضع بساطی ها هم تعریفی نیست

از پاساژ خارج می شوم باز به دل بساطی ها می زنم، می روم تا به بازار روز خرمشهر می رسم، حالا دیگر راه رفتن سخت تر شده، جمعیت به دو موج تقسیم شده است و مردم در دو جهت معکوس به صورت رفت و برگشت حرکت می کنند، دست فروش ها نه وقت پاسخ دهی دارند و نه تمایل به آن را، با این حال دو سه نفر پاسخ می دهند.

«عزیز» یکی از این افراد است، ابتدای بازار روز در کنار عده ای از عرضه کنندگان کفش و صندل و لباس بچه گانه و در ابتدای راسته خواربار فروش های بازار روز بساط کرده است.

عزیز که ۱۰ سالی هست در همین نقطه بازار روز کفش زنانه بساط می کند و می فروشد در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اوضاع بازار می گوید: بازار خوب نیست، سه سال پیش فروش بیشتر بود، اما امسال با وجود شلوغی فروش خوبی نداشتم.

وی با آن چهره آفتاب سوخته که چین های پیشنایش نشان می دهد حدود ۵۰ عید فطر را درک کرده است، بر شوق مردم خرمشهر برای خرید عید تاکید می کند و می افزاید: نمی دانم شاید گرانی و فشار زندگی، شاید هم زیاد شدن بساطی ها باعث شده است که مردم حق انتخاب بیشتری داشته باشند و کاسبی ما شب عید هم بهتر نشود.

جنسم را به قیمت فاکتور پارسال می فروشم

«کاظم» هم با عزیز هم عقیده است، او وسط بازار روز بساط می کند، چند سالی است که شلوارهای جین بچه گانه می فروشد، ادعا می کند امسال خرید جدیدی برای عید انجام نداده و اجناسش همان جنس های سال گذشته است که با قیمت فاکتور می فروشد.

وی به خبرنگار مهر می گوید: «این شلوارها را با قیمت خرید سال پیش می دهم اما باز هم مردم کم تر می خرن، من پول مالیات و عوارض نمی دم اما بازهم راضی نیستم و شب عید خیلی دخلم رو تکان نداد».

سفر به خرمشهر برای فروش آجیل عید

اما در میان کاسب های زمین نشین، در سراسر بازار روز و یا مسیرهای منتهی به آن عرضه کنندگان آجیل و شیرینی بیشتر از بقیه هستند، با یکی از آنها گفتگو می کنم برعکس بقیه با وجود اینکه از راه دور آمده بود ناراضی نیست و می گوید از فروشش راضی است.

«نعمت» جوانی اهل شیراز است که به خاطر عید فطر به خرمشهر آمده، آن طور که تعریف می کند در شیراز مغازه خشکبار فروشی دارد و هر ساله در دو عید نوروز و فطر به خرمشهر می آید و آجیل می فروشد با قیمتی مناسب تر از بازار خرمشهر.

و با لبخندی پر انرژی می گوید: «خداروشکر کاسبی خوب بوده، امروز بهتر از دیروز و امیدواریم فردا هم بهتر از امروز باشد».

وی اظهار می کند: از شنبه به خرمشهر آمدیم، از صبح تا ظهر بساط می کنیم و شب به خانه آشنایان می رویم این کار هرساله ماست که از مغازه خودمان در شیراز جنس می آوریم و در اعیاد در شهرهای مختلف می فروشیم.

عید فطر رنگ نو شدن

از فروشنده ها که بگذریم، حال خریداران در این شب های پایانی ماه رمضان، دیدنی تر است، خیلی ها بعد از افطار آمده اند و حوصله گشتن زیاد ندارن، خیلی ها هم مستقیم می روند سر خرید از دستفروش ها، و قصد دارند با قیمتی مناسب، رخت نو بخرند و نونوار شوند.

«مریم» با مادر و خواهرهایش به خرید آمده خودش چیزی نخریده بود اما خواهرانش هر کدام یک جفت کفش خریده اند، می گوید: من کفش می خواستم، اما آنچه را مدنظر داشتم، هنوز پیدا نکرده ام اما بقیه کفش خریدند و قیمت ها خوب بود.

«ننه محمد» هم برای پسرش بلوز خریده که روز عید به تن کند، می گوید: بازار امسال خوبه، قیمت ها خوب بود، فروشنده ها هم با مشتری راه می میان چونه بزنی کم می کنند و عید را تبریک می گوید و با عجله می رود.

«منا جوادپور» بانوی دیگری است که تنها آجیل و شیرینی خریده است اما او از خریدش راضی نیست و می گوید: آجیل ها خوب نیست قیمت هم بالاست، مجبورم والا نمی خریدم.

خرید عید نداریم

«مینا میلادی» دیگر بانویی که در کنار در سلمانی به انتظار همسر و پسرش ایستاده، دستانش خالی است.از او راجع به خریدهایش می پرسم ، پاسخ می دهد: «برای پسرم کفش خریدم قیمت ها خوب بود بد نبود اما برای خودمان چیزی نخریدم».

وقتی می پرسم آیا برای پذیرایی از مهمان ها خرید کرده است پاسخ منفی می دهد و بیان می کند: هر چه در خانه باشد جلو مهمان می گذارم آنها شرایط ما را درک می کنند و انتظاری ندارند.

مینا تعریف می کرد، همسرش نقص عضو دارد، کارگر باربری است و در آمد متغیر و زیر ۴۰۰ تومان دارد و در ادامه می افزاید: با این درآمد ترجیح می دهم ۷۰ تومان پول پسته را خرج دو فرزندم کنم .

مینا همچنین تعریف می کند، چند سال قبل تومور مغزی داشته که با عمل رفع شده و حالا علائم بازگشت بیماری را دارد و دستشان برای درمان کوتاه است و همچنین می گوید: به تمام نهادها از جمله کمیته امداد و بهزیستی سر زدم، حتی دفتر نماینده رفتم، اما همه می گویند چون بیمار خاص نیستی کمکی به شما تعلق نمی گیرد، همسرم هم که زیر نظر جایی نیست و با این شرایط نمی توانم ۱۲ میلیون تومان خرج عمل کنم حالا با این شرایط به نظرتان درست است خرج پذیرایی کنم؟

همسر و پسرش از سلمانی بیرون می آیند و مینا یک ۵۰ تومانی به پسر می دهد تا با آرایشگر حساب کند.

عیدی سفید در راه است

از این آشفته بازار شب عید تنها جایی که نه رقیب داشت نه کسی جایش را تنگ کرده بود خشک شویی بازار روز خرمشهر بود، کارگرانش تنها از خستگی گله می کنند.

مرد جا افتادی که حالا دیگر بازنشسته شده است می گوید: از کودکی در این کار بودم، پدرم و آقای طاهری شریک بودند و بعد من و پسر آقای طاهری همکار شدیم.

خشکشویی پر از دشداشه ( لباس محلی مردم عرب خوزستان) به خصوص دشداشه سفید است، می گوید: مردم خرمشهر دشداشه ها را در زمان ادای فریضه نماز به تن می کنند اما به جز دشداشه، کت و شلوار و لباس مجلسی هم داریم.

به گزارش مهر، با وجود اظهار نارضایتی فروشندگان از میزان فروش، اما بازار خرمشهر امسال هم همچون هرسال پر رونق است و شوق پایان نیک بزرگترین ضیافت الهی، فوج فوج روزه دار را از خنکای خانه تا نیمه های شب دور کرد و در گرمایی نفسگیر خوزستان راهی بازاری کرد که تا پیش از این از ابتدای شب به خواب می رفت.