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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

برای حضور بازیهای المپیک ریو؛

اردونشینان کشتی آزاد به سه گروه تقسیم شدند

اردونشینان کشتی آزاد به سه گروه تقسیم شدند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در المپیک ریو در حالی از روز پنجشنبه آغاز می شود که اردونشینان به سه گروه تقسیم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو از روز ۱۷ خردادماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که تمرینات این مرحله از  اردو در سه گروه پیگیری خواهد شد.

بر این اساس زمان بندی تمرینات و تقسیم‌بندی اردونشینان به شرح زیر است:

روزهای ۱۷ تا ۲۹ تیرماه:
حسن رحیمی (تهران) میثم نصیری (زنجان) سید احمد محمدی و حسن یزدانی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز) رضا یزدانی و کمیل قاسمی (مازندران) امیر محمدی (خراسان شمالی) پرویز هادی (آذربایجان شرقی)

روزهای ۱۷ تا ۲۱ تیرماه:
مسعود اسماعیل پور و مهران نصیری (مازندران) مصطفی حسین خانی (تهران) مسعود کمروند (همدان) پویا رحمانی (مازندران) علی شعبانی (مازندران) مسعود مددی (تهران)

روزهای ۲۳ تا ۲۵ تیرماه:
ایمان صادقی ، بهنام احسان پور ، سعید داداش پور، اباذر اسلامی و جابر صادق زاده (مازندران) سید احمد رسولی (گلستان) رضا بیات (تهران) اسماعیل نجاتیان و حمید الهیان (خراسان شمالی) جلال زمان (مازندران)

سرمربی: رسول خادم
مربیان: محمد طلایی، رضا لایق، علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان و حسین کریمی
پزشک: تورج ملک محمدی
متخصص تغذیه: رامین امیرساسان
ماساژور: محمد کواری
سرپرست: علی بیات

کد مطلب 3706096

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    نظرات

    • کشتی دوست ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
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      اتحادیه جهانی کشتی، نیز تشخیص داد که پرویز هادی یکی از برترین آزادکاران جهان در وزن 125 کیلوگرم است .ولی با کمال تاسف فدراسیون کشتی وتصمیم گیرنده اصلی جناب رسول خادم عاجز از درک این مهم هستند .کشاندن پای داریوش ارجمند در برنامه تخصصی کشتی و به اصطلاح روح پهلوانی، برای توجیح پیروزی قاسمی بر هادی بزرگترین اشتباه سیما در ورزش بود

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