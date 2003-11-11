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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۲۴

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي :

ايجاد خبرگزاري قرآني ضروري است

ايجاد خبرگزاري قرآني ضروري است

براي رفع ضعف اطلاع رساني از حوزه فعاليتهاي قرآني ، راه اندازي خبرگزاري قرآني ضروري است .

به گزارش خبرگزاري "مهر" احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد سلامي در حاشيه  يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در گفت و گو با خبرنگاران اعلام كرد : بخش مربوط به فعاليتهاي خبري خبرگزاري قرآني طي چند روز آينده راه اندازي خواهد شد .
وي در ادامه تنوع فعاليتهاي قرآني را نشات گرفته از جامعيت قرآن دانست و گفت : اين تنوع ، قدرت پاسخگويي به  علايق گوناگون را پديد آورده است .
مسجد جامعي زبان بيان مفاهيم از طريق نمايشگاه قرآن را زباني قابل فهم براي همه اقشار دانست و گفت : در نمايشگاه با زبان هنر ، دعا ، تصوير ، تواشيح ، تفسير ، تحقيق و خبر با مردم سخن گفته مي شود .
وي همچنين در ادامه  به استقبال  گسترده از بخش وبلاگ نويسي نمايشگاه اشاره كرد و افزود : در اين بخش امكاني فراهم آمده تا نويسندگان قرآني آثار خود را عرضه كنند .


 

کد مطلب 37061

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