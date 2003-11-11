ايجاد خبرگزاري قرآني ضروري است

به گزارش خبرگزاري "مهر" احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد سلامي در حاشيه يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در گفت و گو با خبرنگاران اعلام كرد : بخش مربوط به فعاليتهاي خبري خبرگزاري قرآني طي چند روز آينده راه اندازي خواهد شد .

وي در ادامه تنوع فعاليتهاي قرآني را نشات گرفته از جامعيت قرآن دانست و گفت : اين تنوع ، قدرت پاسخگويي به علايق گوناگون را پديد آورده است .

مسجد جامعي زبان بيان مفاهيم از طريق نمايشگاه قرآن را زباني قابل فهم براي همه اقشار دانست و گفت : در نمايشگاه با زبان هنر ، دعا ، تصوير ، تواشيح ، تفسير ، تحقيق و خبر با مردم سخن گفته مي شود .

وي همچنين در ادامه به استقبال گسترده از بخش وبلاگ نويسي نمايشگاه اشاره كرد و افزود : در اين بخش امكاني فراهم آمده تا نويسندگان قرآني آثار خود را عرضه كنند .





