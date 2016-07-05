خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - محسن مهرابی: قطعی آب آشامیدنی دو روستای «کیان‌آباد» و «تیمورآباد» باعث شده که اهالی این روستاها با مشکلات فراوانی روبرو شده و برای تهیه آب شرب موردنیاز خود و مصارف دیگر در مضیقه قرار گیرند.

تابستان‌ها و قطعی آب روستای «تیمورآباد»

یکی از اهالی روستای تیمورآباد پلدختر به خبرنگار مهر گفت: هرساله در این فصل از سال با قطعی آب آشامیدنی روستا، مشکلات ما شروع‌شده و برای تهیه آن متحمل هزینه و سختی‌های زیادی می‌شویم.

شهناز عرب افزود: ما برای شستشوی ظروف و لباس چرک‌های خود در کنار رودخانه چشمه‌ای درست کرده‌ایم و لوازم خود را با فرغان و یا هر وسیله‌ای به آنجا می‌بریم.

امین جافری یکی دیگر از اهالی روستای تیمورآباد گفت: اهالی روستا از آب آشامیدنی و بهداشتی در طول روز محروم هستند و تنها به هنگام شب حدود دو ساعت آب در لوله‌ها با فشار کم جاری می‌شود که وقت ذخیره کردن آن را به‌اندازه کافی نداریم.

وی افزود: برخی از اهالی آب موردنیاز خود را با هزاران زحمت از روستاهای دوردست تأمین می‌کنند و این امر موجب نارضایتی مردم شده است.

قطعی ۲۰ روزه آب روستا/مردم برای تأمین آب به شهر می‌روند

یکی از اهالی روستای کیان‌آباد پل‌دختر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت پیش‌آمده گفت: اکنون بیش از ۲۰ روز است که آب آشامیدنی روستا قطع بوده و تنها گاهی اوقات حدود دو ساعت در شب آب وصل و در لوله‌ها جاری می‌شود و این میزان نیز جوابگو نیاز اهالی نیست.

رضا علی نیازی افزود: شغل غالب مردم روستا کشاورزی و دامداری است، اما باوجود بی‌آبی اهالی روستا نمی‌توانند به کارهای روزمره واصلی خود برسند و مجبور می‌شوند به دنبال تهیه آب باشند.

وی گفت: اهالی روستا برای تأمین آب آشامیدنی مجبور هستند با صرف هزینه‌های بالا به شهر و یا روستاهای اطراف بروند.

یک خانم خانه‌دار در روستای کیان‌آباد گفت: قطعی طولانی‌مدت آب آشامیدنی روستا ما را با سختی‌های فراوانی روبرو کرده و ما حتی برای تهیه آب‌معدنی مغازه‌ای در روستا نداریم و باید برای خرید آن به شهر برویم که برای اکثر اهالی مقدور نیست و خطرات جاده‌ای را به دنبال دارد.

قطعی آب مشکل همیشگی روستا است

ناز بانو نوری افزود: هر دو روز یک‌بار به‌وسیله یک دستگاه تانکر سیار آب آشامیدنی به روستا می‌آید که کفاف نمی‌دهد و این عادلانه نیست که مردم برای گذراندن امورات و شستشو هرروز مجبور باشند به لب چشمه بروند.

عضو شورای اسلامی روستای کیان‌آباد گفت: قطعی آب مشکل همیشگی اهالی این روستا بوده و این امر هرساله در فصل بهار و تابستان مردم را به‌سختی و مشقت می‌اندازد.

کامران امرایی افزود: نبود آب آشامیدنی و قطعی آن اهالی روستا را به ستوه آورده به‌طوری‌که به فکر مهاجرت به شهر و ترک خانه‌های خود هستند تا برای همیشه از این مشکل رهایی پیدا کنند.

وی از مسئولان متولی خواست که برای رفع این مشکل چاره‌ای اندیشیده و جلوی مهاجرت آن‌ها را بگیرند.

خطر مهاجرت مردم از روستا به دلیل بی‌آبی

مظفر لطفی پور دهیار روستای تیمورآباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید قطعی آب در دو روستای کیان‌آباد و تیمورآباد گفت: روستای تیمورآباد با ۵۵ خانوار و بر اساس سرشماری سال ۹۰ جمعیتی بیش از ۲۵۰ نفر دارد که با مشکلات فراوان قطعی آب‌دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: از زمان وقوع سیلاب در اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون همواره اهالی روستا با قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند به‌طوری‌که در ماه مبارک رمضان حتی آب آشامیدنی به‌طورکلی قطع و مردم لوازم و وسایل خود را برای شستشو به کنار چشمه در حاشیه رودخانه کشکان می‌برند.

وی گفت: در این رابطه همراه با شورای اسلامی روستای کیان‌آباد مشکلات خود را با مسئولان مربوطه شهرستان پلدختر مطرح کرده‌ام ولی متأسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی در راستای رفع مشکل موجود صورت نگرفته است.

برای تأمین آب روستاها چاه دوم احداث کرده‌ایم

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان پل‌دختر در رابطه با قطعی آب این دو روستا به خبرنگار مهر گفت: مجتمع «سقای کربلا» در دامنه «سلطان کوه» روستای «گل» آب آشامیدنی ۱۰ روستای شمال پلدختر شامل، «ملاوی»، «مورانی»، «کیان‌آباد»، «تیمورآباد»، «پران پرویز»، «خرسدر سفلی» و «علیا»، «وره زرد علیا» و «سفلی» و «بابا زید» با هزار و ۸۰۰ خانوار را تأمین می‌کند.

حمید بهاروند افزود: انشعابات غیرمجاز، استفاده از آب شرب برای احشام، نوسانات شدید برق، آبیاری کشاورزی و باغات به‌وسیله آب شرب باعث شده که قسمت‌های مرتفع این روستاها با کمبود آب مواجه شوند.

وی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی پلدختر برای رفع این مشکل اقدام بهسازی، تجهیز و راه‌اندازی چاه دوم بااعتباری بیش از ۸۰۰ میلیون ریال کرد که این چاه به‌تازگی وارد مدار شده است.

بهاروند افزود: چاه دوم دبی و تولیدی آب را نزدیک به دو برابر کرده که امیدواریم با راه‌اندازی آن مشکلات کمبود آب این روستاها رفع شود.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان پل‌دختر از مردم روستاهای این شهرستان خواست که در مصرف آب آشامیدنی صرفه‌جویی کنند تا روستاهای هم‌جوار بتوانند از آب شرب بهتر استفاده کنند.