آزادی دو زندانی دیه با کمک گروه تلگرامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه عید سعید فطر اعضای گروه ۱۱۵ نفره دندانپزشکان تهرانی در اقدامی خودجوش به منظور دستگیری از محکومان واجد شرایط کمک، مبلغی معادل ۲۱ میلیون تومان را جمع‌آوری و پس از بررسی پرونده‌های مختلف در ستاددیه نسبت به پرداخت باقیمانده بدهی دو زندانی آبرومند و بی‌بضاعت اقدام کردند.

از پرونده‌هایی که برای مساعدت از سوی نماینده این گروه تلگرامی انتخاب شد یکی مربوط به استان ایلام است که موضوع بدهی چوپانی ۷۶ ساله‌ای را حکایت می‌کند که گوسفندانش با خوردن آب مسموم جمع شده در یک گودی، دچار بیماری شده و همگی تلف می‌شوند؛ گوسفندانی که صاحبان آنها افراد دیگری بوده و این پیرمرد تنها مسئولیت به چـرا بردن‌شان را داشته است.

این مددجوی روستایی و عائله‌مند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت مبلغ ۱۷ میلیون تومان از سال ۹۲ تا به امروز در زندان مرکزی ایلام به سر می‌برد و هرچند او هنوز از پشت میله‌های سرد زندان رهایی پیدا نکرده اما در روزهای آتی با الویت، کارهای اداری او برای آزادی پیگیری می شود.

زندانی دیگری که به همت دندانپزشکان تهرانی از بند حبس رهایی یافت، یک بدهکار بدشانس مالی است که بر حسب اتفاق ناخواسته با تحمیل خسارتی به میزان ۱۰ میلیون تومان از اسفند سال گذشته روانه یکی از زندان‌های استان بوشهر شده بود.

این محبوس ۵۶ ساله هم پدر دو دختر ۱۷ و ۲۱ ساله است که تا پیش از این همسر او علی‌رغم این که با یک بیماری سخت و قدیمی دست و پنجه نرم می‌کند با سختی در زیر یک سقف استیجاری به تامین معاش آن‌ها ‌ پرداخته است.