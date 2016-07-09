پسماندهای بیمارستانی صحیح مدیریت نمی شوند/تامین دستگاه زباله سوز

همایون یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موضوع نه تنها سلامت افراد را تهدید کرده بلکه موجب آلودگی آب های زیرزمینی خواهد شد.

وی مخلوط شدن بخشی از پسماندهای عفونی با زباله های عادی را تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان و محیط زیست کشور خواند و افزود: اگر چه طبق قانون تمامی مراکز درمانی باید نسبت به بی‌خطرسازی و امحای زباله های عفونی اقدام کنند ولی متاسفانه برخی مراکز نسبت به این مهم بی‌توجهی می‌کنند، بنابراین از آنجایی که این موضوع با سلامت شهروندان و جامعه در ارتباط است باید معاونت بهداشتی دانشگاه ها و وزارت بهداشت نظارت بیشتری بر این امر داشته و آنها را وادار به انجام مدیریت پسماند کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بی توجهی برخی مراکز درمانی نسبت به عدم مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی انتقاد کرد و یادآور شد: باید به صورت قاطع و قانونی با مراکز متخلف برخورد شود البته مجلس آمادگی دارد تا با وضع قوانین مناسب این مشکل و مسئله زیست محیطی را به نوعی رفع کند.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، ک باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی‌توجهی نسبت به مدیریت زباله‌های بیمارستانی خطر گسترش بیماری‌های عفونی مانند هپاتیت را در جامعه افزایش می دهد، تصریح کرد: ممکن است بیماری های عفونی از طریق بقایای خون و اجسام نوک تیز موجود در پسماندها به افراد سرایت کند. البته علاوه بر این آلودگی آب های زیرزمینی را نیز به همراه خواهد داشت که این موضوع سلامت مردم را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.

یوسفی با تاکید بر اینکه برای رفع مشکل پسماندهای بیمارستانی باید فکری جدی و اساسی کرد، گفت: با نظارت بیشتر بر عملکرد مراکز درمانی خصوصی و دولتی این مشکل به سهولت رفع می شود و البته باید تامین دستگاه زباله سوز در تمامی مراکز درمانی مورد توجه قرار گیرد.