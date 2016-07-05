نماز عید سعید فطر در ۸۰۰ مسجد استان زنجان اقامه می شود

حجتالاسلام ولیالله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر از اقامه نماز عید سعید فطر در ۸۰۰ مسجد استان زنجان خبر داد و افزود: در این راستا بیش از ۸۰۰ نفر مبلغ برای این امر پیشبینیشده است.
وی بابیان اینکه نماز عید سعید فطر نمادی از وحدت و انسجام مسلمانان جهان است و بندگی و سرسپردگی در مقابل خداوند متعالی است، گفت: در روز عید سعید فطر تمام درهای رحمت الهی بر روی بندگان باز است و این روز بازگشت به فطرت است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: نماز عید سعید فطر با حضور مردم مؤمن در تمام مساجد و مصلی های استان زنجان با حضور مبلغین برگزار میشود و در این روز مومنان به شکرانه یک ماه روزهداری عید فطر را جشن میگیرند.
مصائبی افزود: ترویج مصرف زکات، تشویق و ترغیب به انجام آداب و سنت حسنه عید فطر، دیدار با بزرگان و خانواده شهدا، نماز شکرانه در خصوص بارش باران و تشکر عملی از خداوند در پرداخت زکات از فعالیتهای مهم مبلغین در این روز است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: روز عید سعید فطر روز عروج به ملکوت است و مردم بعد از یک ماه روزهداری خالصانه عید سعید فطر را جشن میگیرند.
مصائبی به حضور مردم مؤمن زنجانی در شبهای قدر اشاره کرد و گفت: حضور جوانان و نوجوانان در برنامههای شب قدر بسیار عالی بود و این حضور قابل توصیف است.
وی حضور جوانان و نوجوانان را در برنامه قرآنی را بسیار عالی و مطلوب اعلام کرد و گفت: برگزاری برنامههای ویژه برای نسل جوان و نوجوان باید به عنوان یک اصل مهم موردتوجه قرار گیرد.
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