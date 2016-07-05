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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

در گفتگو با مهر تشریح شد:

اعلام آخرین وضعیت مدافع تیم فوتبال سپاهان برای حضور در پرسپولیس

اعلام آخرین وضعیت مدافع تیم فوتبال سپاهان برای حضور در پرسپولیس

سرپرست باشگاه سپاهان اصفهان می‌گوید پرسپولیس هیچ نامه‌ای برای جذب شجاع خلیل زاده نزده است و این مدافع در سپاهان به کارش ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس با درخواست برانکو ایوانکوویچ به دنبال این هستند تا شجاع خلیل زاده مدافع سپاهان را به تیم خود اضافه کنند. خلیل زاده بعد از اتمام دوران خدمت سربازی خود به تیم سپاهان برگشته ولی پرسپولیسی‌ها امیدوارند با همان روشی که کنعانی زادگان از این تیم راهی استقلال شد، خلیل زاده را از سپاهان به خدمت بگیرند.

این در حالی است که عبدالله ویسی و مسئولان باشگاه سپاهان در مصاحبه‌های مختلف خود بر ماندن خلیل زاده تاکید کرده اند.

مهدی اخوان سرپرست سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: شجاع دارد با ما تمرین می‌کند و نمی‌دانم اخبار حضورش در پرسپولیس از کجا مطرح می‌شود.

وی افزود: پرسپولیسی‌ها گفته‌اند که برای گرفتن شجاع خلیل زاده به سپاهان نامه زده‌اند؛ در حالی که ما هیچ چیزی ندیده‌ایم. باشگاه سپاهان روی شجاع حساب ویژه باز کرده و وقتی نفر اول کادر فنی هم تاکید به حفظ وی دارد، این بازیکن را حفظ خواهیم کرد.

کد مطلب 3706144

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