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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست:

راه شهدای محیط‌بان باید ادامه پیدا کند

راه شهدای محیط‌بان باید ادامه پیدا کند

معاون حقوقی سازمان محیط زیست در مراسم یادبود شهدای محیط بان با تاکید بر این که راه شهدای محیط بان باید ادامه یابد گفت: شهدای محیط بان نه تنها در مقام وظیفه بلکه در مقام ایثار، ایستادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مجابی در مراسم یادبود شهدای محیط بان که عصر دوشنبه در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد گفت: شهدای محیط بان نه تنها در مقام وظیفه بلکه در مقام ایثار، ایستادگی کردند تا جامعه اصلاح شود و در مسیر درست قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف دین حفظ محیط زیست است که موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: محیط بانان محمد دهقانی، پرویز هرمزی و منوچهر شجاعیان به وظیفه خود عمل کردند و از وظیفه گذشته و ایثار کردند، به طوریکه یکی از این محیط بانان بدون سلاح در مقابل متخلف ایستادگی کرد.

مجابی افزود: این محیط بان شکارچی متخلف را امر به معروف و نهی از منکر کرد. این اتفاق در ماه مبارک رمضان افتاد و او سعی کرد متخلف را در چنین ماهی هدایت و ارشاد کند، بنابراین او نه تنها در مقام وظیفه بلکه در مقام ایثار ایستادگی کرد تا جامعه اصلاح شود و مسیر درستی داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به جمله‌ «شهید قلب تاریخ است» از دکتر علی شریعتی، اظهار کرد: کار قلب زنده بودن و حرکت دائم است.

وی با اشاره به سخن شهید مرتضی مطهری که «شهدا شمع محفل بشریت‌اند» افزود: باید راه این شهدای محیط بان ادامه یابد و ایثارشان در محافل مختلف ارائه شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.

کد مطلب 3706155
مسعود بربر

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    نظرات

    • مینایی ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
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      امیدوارم هرچه زودتر ابتکار محیط زیست را ترک کنه خسته شدیم از حرف های تکراری خودش و معاونینش همهش حرف

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