به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مجابی در مراسم یادبود شهدای محیط بان که عصر دوشنبه در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد گفت: شهدای محیط بان نه تنها در مقام وظیفه بلکه در مقام ایثار، ایستادگی کردند تا جامعه اصلاح شود و در مسیر درست قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف دین حفظ محیط زیست است که موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: محیط بانان محمد دهقانی، پرویز هرمزی و منوچهر شجاعیان به وظیفه خود عمل کردند و از وظیفه گذشته و ایثار کردند، به طوریکه یکی از این محیط بانان بدون سلاح در مقابل متخلف ایستادگی کرد.

مجابی افزود: این محیط بان شکارچی متخلف را امر به معروف و نهی از منکر کرد. این اتفاق در ماه مبارک رمضان افتاد و او سعی کرد متخلف را در چنین ماهی هدایت و ارشاد کند، بنابراین او نه تنها در مقام وظیفه بلکه در مقام ایثار ایستادگی کرد تا جامعه اصلاح شود و مسیر درستی داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به جمله‌ «شهید قلب تاریخ است» از دکتر علی شریعتی، اظهار کرد: کار قلب زنده بودن و حرکت دائم است.

وی با اشاره به سخن شهید مرتضی مطهری که «شهدا شمع محفل بشریت‌اند» افزود: باید راه این شهدای محیط بان ادامه یابد و ایثارشان در محافل مختلف ارائه شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.