به گزارش خبرنگار مهر، پیکر حجت‌الاسلام سید کاظم علم‌الهدی، برادر آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، دقایقی‌ پیش با حضور جمعی از مردم و مسئولان استانی در مشهد تشییع شد.

در این مراسم که از ساعت ۱۰ صبح و از مقابل مهدیه مشهد آغاز شد، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، بهمن امیری مقدم فرمانده نیرو‍ انتظامی خراسان رضوی، علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی،‌ علی جهانشاهی فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش، جمعی از معاونان شهردار مشهد و دیگر مسئولان استانی و شهری حضور داشتند.

پیکر حجت‌الاسلام سید کاظم علم‌الهدی پس از طواف در حرم رضوی، در جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع) به خاک سپرده می‌شود.

گفتنی است حجت‌الاسلام‌ سید کاظم علم‌الهدی بامداد روز گذشته پس ازتحمل یک دوره بیماری در بیمارستان رضوی مشهد دار فانی را وداع گفت.