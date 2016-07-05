به گزارش خبرگزاری مهر، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مومنین خداجو به آگاهی هموطنان می رساند کمیته امداد امام (ره) همزمان با عید سعید فطر آماده جمع آوری زکات فطریه سادات ،فطریه عام و کفاره هموطنان دیندار و نیکوکار در مصلی های برگزاری نماز عید سعید فطر و تمامی مساجد و مراکز نیکوکاری سراسر کشور،دفاتر و ادارات کمیته امداد در سراسر کشور خواهد بود.

جمع آوری زکات فطره در سطح کشور با مسئولیت دبیرخانه شورای زکات هر استان انجام می شود و مبالغ جمع آوری شده در مساجد، توسط هیات امنا و تحت نظارت امام جماعت مسجد حداکثر تا ظهر عید فطر بین نیازمندان شناسایی شده همان منطقه توزیع خواهد شد.

کمیته امداد امام (ره) به عنوان دبیرخانه شورای زکات کشور مطابق اذن صادره از سوی مقام معظم رهبری مجاز به جمع آوری زکات فطریه است.

همچنین به آگاهی مردم مومن و شریف می رساند به منظور ارج نهادن به نیت خیر مومنان و ضرورت پیشگیری از کلاهبرداری احتمالی در فرآیند جمع آوری وجوهات شرعی تمامی صندوق های جمع آوری فطریه با نشان شورای زکات تعبیه شده است.

میزان فطریه بر اساس نظر مراجع عظام تقلید و بر مبنای قوت غالب گندم یا برنج تعیین می شود و هموطنان عزیز می توانند زکات فطریه خود را از طریق سامانه *۱#٨٨٧٧* و به سهولت پرداخت نمایند.

در سال گذشته مردم روزه دار و متدین کشورمان ۳۰۰ میلیارد ریال زکات فطره به کمیته امداد پرداخت کردند.