رئیس انجمن نمایش فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، عنوان کرد: با توجه به اینکه سالها امکانی برای متمرکز شدن آثار نوشتاری هنرمندان تئاتر به ویژه در بخش نمایشنامه و متن های نمایشی وجود نداشت، این آرشیو به واسطه پی گیری هنرمندان تئاتر استان راه اندازی شد.

امیر صادقی با بیان اینکه آرشیو متن انجمن اکنون با ۸۰۰ متن ایرانی و خارجی در اختیار هنرمندان رشته های تئاتر و نمایش است، افزود: مسئولیت این آرشیو به حمیدرضا بهمن پور واگذار شده است.

وی ادامه داد: علاقه مندان به استفاده از این منابع می توانند با مراجعه به آرشیو متن مورد نظر را در قالب فایل PDF یا کپی در اختیار بگیرند.

رئیس انجمن نمایش استان فارس، بیان کرد: متن های قرار گرفته در آرشیو انجمن از نمایشنامه های نخستین تاکنون است که جمع آوری شد.

وی یادآور شد: علاقه مندان و هنرمندان تئاتر برای استفاده از این آرشیو می توانند به دفتر انجمن نمایش استان فارس مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه کنند.