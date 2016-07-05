ای جوانان بحرینی بپاخیزید و از پدرتان حمایت کنید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تحولات اخیر در بحرین و اقدام ظالمانه مقامات این جزیره در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، حاج میثم مطیعی، مداح اهل بیت (ع) در مرثیه ای به زبان عربی به این موضوع واکنش نشان داد.

در این مداحی جوانان بحرینی به حمایت از رهبرشان دعوت شده و تاکید شده است که شیخ عیسی قاسم خط قرمز است که هر که به او نزدیک شود نابود خواهد شد.

همچنین آل خلیفه مورد خطاب قرار گرفته که ای عروسک های آل سعود بحرین را رها کرده و به «زباره» که اصل و نسب تان آنجاست، برگردید.

فایل صوتی این مداحی را از اینجا بشنوید.

متن کامل این شعر بدین شرح است:

یا شبابَ البحرینِ الواعی

(ای جوانان هوشیار بحرین)



فَلْتُلَبُّوا دَعَوَاتِ الدَّاعی

(باید به ندای دعوت گر لبیک بگویید)



فیْ حِمَایَةِ اِلْأَبِ الرَّاعیْ

(و از پدر معنوی تان حمایت کنید)



بوسامی

(ابو سامی: کنیه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در بحرین است)



إنَّکُمُ الجَیشُ الوَلائی

(شما ارتش ولایت مدار هستید)



و جاهزونَ للقِتالِ

(و آماده برای مبارزه می‌باشید)



خَطُّکُمُ الأحمرُ عیسی

(خط قرمز شما شیخ عیسی قاسم است)



مَنْ یقتربْ منهُ یُزالِ

(و هر کس به او تعرض کند، نابود می شود)



موجودونَ نحنُ فی المَیدان

(ما در صحنه حاضریم)



مِن أجلِ کَرامةِ الإنسان

(برای دفاع از کرامت انسانی)



*** *** ***



آلَ خلیفةٍ خَسِئتُمْ

(ای آل خلیفه! این طور نیست که)



أنْ تنالوا کُلَّ ما شِئتُم

(به هر چه بخواهید دست یابید)



فی قِبالِ الشَعْبِ من أنتُم؟

(ای ظالمان شما در مقابل ملت بحرین که هستید؟؟)



یا ظُلاَّمْ



أنتمْ عبیدٌ للیَهودِ

(شما برده یهودید)



و دُمیةُ آلِ سُعودِ

(و عروسک های آل سعود هستید)



إلی الزُّبارةِ فَعُودُوا

(به همان منطقه زباره (که اصل و نسب شما از آنجاست) باز گردید)



و لتَترُکوا أرضَ الخُلودِ

(و بحرین، این سرزمین جاویدان را رها کنید)



اُوالُ ... تَعودُ للشَّعبِ

(روزی اوال (از نام های قدیمی بحرین))



و البحرُ ... ونَخْلاتُ الحُبِّ

(و دریا ... و نخل های محبت آن به ملت بحرین باز خواهد گشت)