نام نویسی متقاضیان زیارت اربعین حسینی(ع) از اول مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی گفت: با توجه به برنامه ریزی های خوبی که در ستاد مرکزی اربعین با مسئولیت وزارت محترم کشور انجام شده ، ۱۲ کمیته اجرایی مسئولیت ساماندهی حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین را عهده دار شده اند که مسئولیت کمیته ثبت نام و اعزام با سازمان حج و زیارت است و بعثه مقام معظم رهبری هم مسئولیت کمیته فرهنگی اربعین را به عهده دارد.

وی افزود: بر اساس جدول زمان بندی امیدواریم از اول مرداد ماه ثبت از متقاضیان حضور در حماسه عظیم اربعین در سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir انجام پذیرد.

رئیس سازمان حج با بیان این مطلب که بنا بر تصمیم ستاد مرکزی اربعین ، ثبت نام از متقاضیان زیارت اربعین تنها در قالب سامانه سماح انجام خواهد گرفت، اعلام کرد: با توسعه این سامانه امسال ۱۶ قابلیت جدید در سامانه سماح ایجاد شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان زیارت اربعین در زمان مقرر می توانند از منزل یا محل کار خود با مراجعه به سامانه سماح مشخصات خود و همراهان را وارد نموده و زمان ورود به مرز را مشخص نمایند. بر اساس ارتباطی که این سامانه با ۱۲ کمیته دیگر از جمله کمیته امنیت زائران اربعین دارد، تغییر زمان تردد مرز امکان پذیر نیست تا بدین طریق از ازدحام و تراکم جمعیت در مرزهای کشور جلوگیری بعمل آید. این سامانه هوشمند عمل می کند و در صورتی که زمان انتخابی توسط زائران برای حضور در مرز از ظرفیت کافی برخوردار نباشد زمان دیگری به متقاضیان پیشنهاد داده می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص تأمین ارز زائران اربعین نیز توضیح داد: امسال برای رفع مشکلاتی که در سال گذشته در خصوص تأمین ارز زائران با آن مواجه بودیم با هماهنگی هایی که با بانک های عامل صورت گرفته، ارتباطی بین سامانه سماح و سامانه بانکها ایجاد شده تا موضوع پرداخت هزینه بیمه و تأمین ارز زائران از این طریق انجام گیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین در خصوص دیگر قابلیت اضافه شده به سامانه سماح گفت: برای زائرانی که می خواهند با خودروی شخصی به مرز اعزام شوند ، برای پارکینگهای خودروها در این سامانه برنامه ریز ی شده تا شاهد آشفتگی های سال گذشته در این زمینه نباشیم.

وی تأکید کرد: اینکه عنوان می شود ثبت نام از متقاضیان زیارت اربعین تنها از طریق سامانه سماح صورت خواهد پذیرفت به منزله ایجاد محدودیت برای زائران نیست بلکه این اقدام بمنظور ایجاد رفاه بیشتر و تسهیل سفر زائران و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی بویژه در زمینه ویزا که سال های گذشته با آن مواجه بودیم، خواهد شد.

اوحدی در ادامه بیان کرد: اگر ظرف مدت زمان باقیمانده تا شروع ثبت نام در سماح، هزینه و چگونگی صدور ویزای زائران مشخص گردید، این بخش از هزینه های سفر در سامانه قرار داده خواهد شد در غیر اینصورت پس از هماهنگی وزارت امور خارجه کشورمان و کمیته کنسولی اربعین با طرف عراقی در خصوص بحث ویزا موارد در سامانه سماح اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: در سامانه سماح این امکان فراهم شده که داوطلبان خدمت به زائران در مرزها و داخل عراق در بخش مشخصی در سماح ثبت نام کرده و آمادگی خود را در این زمینه اعلام کنند. همچنین برای پذیرش افاغنه مقیم ایران که بصورت قانونی در کشور هستند، بخشی در سامانه سماح ایجاد شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: برنامه ریزی ما این است که صدور ویزای زائران اربعین از اول شهریور ماه از چهار کنسولگری عراق در تهران، مشهد، اهواز و کرمانشاه آغاز شود و از اول مهرماه حدود دو ماه مانده به مراسم اربعین صدور روادید زائران از ۲۰ دفتر موقت کنسولگری های عراق که در نقاط مختلف کشور برپا خواهد شد، صورت پذیرد.

اوحدی در خصوص مهلت ثبت نام در سامانه سماح گفت: این سامانه حداقل تا ۱۵ صفر از زائران اربعین ثبت نام خواهد کرد و محدودیتی مانند سال گذشته نخواهیم داشت. این سامانه دامنه گسترده ای خواهد داشت و امیدواریم سماح به عنوان یک سامانه ملی برای پذیرش زائران اربعین حسینی(ع) باشد.

رئیس سازمان حج و زیارت در پایان ضمن ابراز خرسندی از پیروزی های ارتش و نیروهای مردمی عراق در مقابله با گروه های تکفیری گفت: امیدواریم امسال شاهد حضور دو میلیون زائر ایرانی در مراسم حماسی پیاده روی اربعین باشیم.