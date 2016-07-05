آئین معارفه فرماندار جدید شهرستان سرخه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری سرخه آئین معارفه سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه صبخ سه شنبه در خلال جلسه شورای اداری این شهرستان با حضور محمدرضا میرزایی معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان، مسئولان نهاد های اداری و اعضای شورای اداری سرخه به میزبانی سالن فرهنگسرای باران این شهرستان برگزار شد.

میرزایی در این مراسم ضمن قرائت حکم استاندار سمنان پیرامون انتصاب سرپرست جدید فرمانداری سرخه، گفت: حضور مسئولان بر مسند خدمترسانی کوتاه و گذراست لذا امیدواریم همه ما بتوانیم در این مدت کوتاه نسبت به خدمتگزاری به مردم که به تعبیر امام خمینی(ره) ولی نعتمان ما هستند، موفق عمل کنیم.

فرماندار سابق سرخه نیز در این مراسم گفت: پروژه های تقاطع غیرهم سطح سرخه، احداث ساماندهی ورودی فرعی، دانشکده پیراپزشکی و خوابگاه این دانشکده، ‌ مجتمع آموزشی فرهنگی بانک ملت و درمانگاه تأمین اجتماعی سرخه از جمله مطالبات مردم این شهرستان بود که با پیگیری های مجموعه شورای اداری تحقق یافت.

رضا کرمی بیان کرد: مردم سرخه همچنین خواستار پیگیری مواردی چون ‌هلی برد هوایی هلال احمر، خرید و تمکلک پلاک خانه تاریخی پیوندی، ‌مرمت و بازسازی خانه تاریخی حشمت اللشکر، مرمت و بازسازی آرمگاه شیخ علاء الدوله، احیای بقعه مبارکه امامزاده طاهر روستای افتر و شیخ محمود خراقانی، ‌ تعریق خیابان شهید چمران و مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر سرخه بودند که طی دو سال اخیر در دستور کار فرمانداری سرخه قرار داشت.

وی افزود: مجموعه فرمانداری سرخه با همراهی مردم، مسئولان و اعضای شورای اداری خوشبختانه توانست در پروژه هایی مانند بازسازی پارک ملت، افتتاح دهکده نمونه آبی، افتتاح مرغداری گوشت سپهر، ‌افتتاح واحدهای مرغداری گوشدی، احداث باغ و سیستم آبیاری تحت فشار، افتتاح واحد تولیدی گوساله پروری در سرخه موفق عمل کند.

علی مویدی زاده فرماندار جدید سرخه، معاونت سیاسی امنیتی فرماندار دامغان را در کارنامه دارد.

کرمی مدت دو سال و ۱۲روز بر مسند فرماندار سرخه بود.