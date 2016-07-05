استقرار ۱۳ پایگاه ثابت جمع آوری فطریه در۴ بخش شهرستان رودسر

عباس رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایگاه های ثابت دریافت فطریه در میادین سطح شهر و مصلاهای نمازجمعه در بخش های شهرستان واقع شده اند و همچنین در شهر رودسر مرکز شبکه نیکوکاری امام حسن مجتبی (ع) نیز آماده دریافت وجوهات فطریه است.

وی افزود: تعداد ۱۸۰صندوق در پایگاه های مساجد محلات نیز توزیع شده که کمک های جمع آوری شده آنها برای نیازمندان همان محل هزینه می شود.

رضوی خاطرنشان کرد: همچنین شماره حساب ۶۰۸۰۰۰۸۸۰۰۴ بانک سپه بنام کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان رودسر آماده دریافت وجوهات فطریه شهروندان است.

وی یادآور شد: هفت هزار و ۲۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهرستان رودسر قرار دارند که از این تعداد ۱۵۶خانوار دارای بیمار صعب العلاج بوده و ۲۲۴ فرزند یتیم نیازمند نیز تحت پوشش این نهاد قرار گرفته اند.