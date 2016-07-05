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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور:

۴۵۲ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

۴۵۲ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

ساری - سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ گفت: تاکنون ۴۵۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال از مطالبات کشاورزان گندمکار استان توسط بانک کشاورزی پرداخت شد.

سیدمحمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان مازندران از مرز ۱۰۰ هزار تن گذشت اظهار داشت: از این میزان اطلاعات ۹۳ هزار و ۹۱۷ تن در سامانه ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی بانک عامل نشسته است.

جعفری افزود: با توجه به‌صف انتظار پرداخت در سامانه خرید تضمینی ویژه محصولات کشاورزی با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون ۴۵۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال از مطالبات کشاورزان گندمکار استان توسط بانک کشاورزی پرداخت و گندم‌های خریداری‌شده تحویل مراکز ذخیره‌سازی شد.

جعفری افزود: ۹۳ هزار و ۹۱۷ تن گندمی که در سامانه ویژه خرید تضمینی اطلاعات آن نشسته مربوط به ۲۲ هزار و ۶۲۹ محموله گندم است.

کد مطلب 3706208

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