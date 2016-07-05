تأکید مدیرعامل تأمین اجتماعی بر همکاری با سازمان بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بخشنامه صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش بدین شرح است:

مدیران کل بیمه‌ای استان

مدیریت‌های درمان استان

سلام علیکم

در اجرای ماده ٨ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مدیران کل بیمه‌ای و مدیریت‌های درمانی استانها مکلفند اسناد و مدارک مورد لزوم در تحقیقات سازمان محترم بازرسی کل کشور را در اسرع وقت در اختیار بازرسان آن سازمان قرار دهند و همکاری لازم را مبذول دارند. روسای ادارات بازرسی و حقوقی استانها مکلفند پیگیریها و اقدامات لازم را جهت اجرای این بخشنامه بعمل آورند.