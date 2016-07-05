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۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

با صدور بخشنامه‌ای انجام شد؛

تأکید مدیرعامل تأمین اجتماعی بر همکاری با سازمان بازرسی

تأکید مدیرعامل تأمین اجتماعی بر همکاری با سازمان بازرسی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، بر لزوم همکاری و تعامل مدیران بیمه‌ای و درمانی این سازمان در سراسر کشور با بازرسان سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بخشنامه صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش بدین شرح است:

مدیران کل بیمه‌ای استان

مدیریت‌های درمان استان

سلام علیکم

در اجرای ماده ٨ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مدیران کل بیمه‌ای و مدیریت‌های درمانی استانها مکلفند اسناد و مدارک مورد لزوم در تحقیقات سازمان محترم بازرسی کل کشور را در اسرع وقت در اختیار بازرسان آن سازمان قرار دهند و همکاری لازم را مبذول دارند. روسای ادارات بازرسی و حقوقی استانها مکلفند پیگیریها و اقدامات لازم را جهت اجرای این بخشنامه بعمل آورند.

کد مطلب 3706213
مهناز قربانی مقانکی

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