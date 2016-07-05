به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، مهدی رضایی در خصوص تمهیدات این سازمان در روز عید سعید فطر اظهار کرد: با فرا رسیدن روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و پیش رو بودن برگزاری مراسم با شکوه نماز عید فطر ، یکی از اولویتهای سازمان آتش نشانی تامین ایمنی نمازگزاران است که در همین راستا ۴۵ ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر در آماده باش کامل خواهند بود.

رضایی ادامه داد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به عنوان متولی اصلی تامین‌کننده ایمنی شهر و شهروندان در تلاش است تا با تدابیر پیشگیرانه، همواره بالاترین سطح آمادگی را در مواجه با حوادث احتمالی داشته باشد.



به گفته وی، شناسایی اماکنی که نماز عید سعید فطر با ازدحام نمازگزاران مواجه است، استقرار خودروهای عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات در مصلی‌های نماز علاوه بر آماده‌باش صددرصدی نیروها و ایستگاه‌های عملیاتی از دیگر تدابیر پیشگیرانه سازمان آتش‌نشانی است.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به اجرای گشت‌های موتوری توسط تیم‌های اطفای حریق واکنش سریع در روز عید فطر گفت: خودروهای عملیاتی این سازمان در چهار گوشه حرم مطهر رضوی ، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز مهم و عمده اقامه نماز عید سعید فطر مستقر می شوند.

رضایی ضمن تاکید بر تعامل این سازمان با دستگاه‌های انتظامی و امدادی از طریق سیستم یکپارچه مخابراتی و همچنین تعامل و همکاری با درخواست‌کنندگان استقرار خودروهای عملیاتی در نقاط مختلف شهر به ویژه اماکن اقامه نماز عید خاطرنشان کرد: نیروهای آتش‌نشانی ساعتی پیش از شروع مراسم و تا پایان آن و تخلیه کامل مصلی درمحل‌های مشخص شده مستقر خواهند بود.