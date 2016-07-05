بررسی واگذاری روانشناسی بالینی در دستور کار کمیسیون آموزش

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واگذاری ۱۵ رشته وزارت علوم تحقیقات و فناوری به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ویژه رشته روانشناسی بالینی گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هنوز وارد این بحث نشده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: ولی رسیدگی به آن را در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزای مهر، وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد داده بود که انجام تمام امور مربوط به آموزش گرایش های مرتبط با سلامت رشته مقاطع تحصیلی مختلف به صورت متمرکز در وزارت بهداشت صورت گیرد که رئیس جمهور آن را تایید و ابلاغ کرد.

از جمله این رشته ها می توان به روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانشناسی خانواده، علوم ورزشی، ورزش درمانی، خدمات سلامت و بهورزی، دارویاری، سلامت یاری، تغذیه ورزشی، مراقبت از زنان، مراقبت طبی از سالمندان، مشاوره ژنتیک، ماساژدرمانی، بهداشت روان و مشاوره ورزشی، و کایروپراکتیک اشاره کرد.

درحالی این رشته ها واگذار شده است که مسئولان ذی ربط وزارت علوم مخالف این مساله بوده و خواستار برگزاری جلسات کارشناسی هستند.